Kapıcılar Kralı’nın Kızıl Afetiydi… Son Halini Görenler Şoktan Şoka Girdi! Sevdağ Ferdağ Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Yeşilçam sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan “Kapıcılar Kralı” filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sevda Ferdağ, filmde rol aldığı dönemde kızıl saçları ile dikkat çekmişti. Geçen yıllardan sonra imajında önemli değişikliklere giden Sevda Ferdağ, bambaşka birine dönüştü. Sevda Ferdağ’ın son hali ise, görenleri bir hayli şaşırtmayı başardı. Peki, Sevda Ferdağ şimdi ne yapıyor? Sevda Ferda yeni hali nasıl? Sevda Ferdağ nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…