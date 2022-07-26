Kapıcılar Kralı’nın Kızıl Afetiydi… Son Halini Görenler Şoktan Şoka Girdi! Sevdağ Ferdağ Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Yeşilçam sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan “Kapıcılar Kralı” filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sevda Ferdağ, filmde rol aldığı dönemde kızıl saçları ile dikkat çekmişti. Geçen yıllardan sonra imajında önemli değişikliklere giden Sevda Ferdağ, bambaşka birine dönüştü. İşte Sevdağ Ferdağ'ın son hali...
Yeşilçam sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan “Kapıcılar Kralı” filmi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sevda Ferdağ, filmde rol aldığı dönemde kızıl saçları ile dikkat çekmişti. Geçen yıllardan sonra imajında önemli değişikliklere giden Sevda Ferdağ, bambaşka birine dönüştü. Sevda Ferdağ’ın son hali ise, görenleri bir hayli şaşırtmayı başardı. Peki, Sevda Ferdağ şimdi ne yapıyor? Sevda Ferda yeni hali nasıl? Sevda Ferdağ nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…
26 Tem 2022 - 14:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.