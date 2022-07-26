- 26 Tem 2022 - 14:28 G: 26 Tem 2022 - 14:32

Seren Serengil Kalçasına Kadar Açılan Elbisesiyle Şoku Yaşattı! “Frikik Vereceksin Diye Ödüm Koptu! İnce Belli Bardak… 51’lik Serengil…

Söylemezsem Olmaz jürilerinden biri olan Seren Serengil, kalçasına kadar açılan dekolteli elbisesiyle şoku yaşattı! Hayranlarından “İnce beli bardak”, “Frikik vereceksin diye ödüm koptu” yorumlarını alan 51 yaşındaki Seren Serengil, fiziğiyle genç kızlara resmen taş çıkarttı. İşte Seren Serengil’in bir bakanı bir bakanı bir daha baktıran o pozları…

Magazin dünyasının renkli isimlerinden biri olan Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programında söylediği sözlerle gündeme oturuyor. Geçtiğimiz aylarda Gülşen’in sahne kıyafetlerine bomba yorumlar yapan Seren Serengil, kendisinin o açık kıyafetleri giymeyeceğini dile getirmişti ama son kıyafeti, takipçileri tarafından “Gülşen” yorumlarına neden oldu! Peki, Seren Serengil nasıl bir kıyafet tercihinde bulundu?

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26 Tem 2022 - 14:28 Ankara- Yaşam

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Seren Serengil Kalçasına Kadar Açılan Elbisesiyle Şoku Yaşattı! “Frikik Vereceksin Diye Ödüm Koptu! İnce Belli Bardak… 51’lik Serengil… mask
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