Anasayfa/

Foto Galeri/

26 Tem 2022 - 14:28

Seren Serengil Kalçasına Kadar Açılan Elbisesiyle Şoku Yaşattı! “Frikik Vereceksin Diye Ödüm Koptu! İnce Belli Bardak… 51’lik Serengil…

Söylemezsem Olmaz jürilerinden biri olan Seren Serengil, kalçasına kadar açılan dekolteli elbisesiyle şoku yaşattı! Hayranlarından “İnce beli bardak”, “Frikik vereceksin diye ödüm koptu” yorumlarını alan 51 yaşındaki Seren Serengil, fiziğiyle genç kızlara resmen taş çıkarttı. İşte Seren Serengil’in bir bakanı bir bakanı bir daha baktıran o pozları…