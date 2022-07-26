- 26 Tem 2022 - 14:31 G: 26 Tem 2022 - 14:36

Arka Sokaklar Dizisine Bomba Veda! Görenler Yıkılıp Kaldı; Mesut’tan Sonra… “Artık Ekranlara Gelmese de Olur!” Neler Oluyor?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu haftalık dizisi olan Arka Sokaklar’dan seyircisine kötü bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Şevket Çoruh’un ayrılacağı iddialarıyla adeta yıkılan Arka Sokaklar izleyicisine bu kez iki ayrılık haberi birden geldi. Öte yandan Arka Sokaklar dizisinin sevilen iki kadın oyuncusuna veda edecek olması sevenlerini üzdü. İşte Arka Sokaklar dizisinden gelen ayrılık haberlerinin detayları...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu haftalık dizisi olan Arka Sokaklar’dan seyircisine kötü bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Şevket Çoruh’un ayrılacağı iddialarıyla adeta yıkılan Arka Sokaklar izleyicisine bu kez iki ayrılık haberi birden geldi. Öte yandan Arka Sokaklar dizisinin sevilen iki kadın oyuncusuna veda edecek olması yeni sezon öncesinde epey gündem oluşturdu. Peki, Arka Sokaklar dizisine veda edecek olan oyuncular kimler? İşte, detaylar…

26 Tem 2022 - 14:31 - Dizi Haberleri

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