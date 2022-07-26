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26 Tem 2022 - 14:48

Masterchef Danilo Zanna’nın Geçirdiği Kaza Yürekleri Sızlattı! Bir Anda Her Yer Kan İçerisinde Kaldı! Mehmet Şef ve Somer Şef…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın geçirdiği kaza yürekleri sızlattı. Bir anda her yer kan içerisinde kalınca; sağlık ekipleri anında Masterchef stüdyosunu doldurdu! Mehmet Şef ve Somer Şef ise öyle bir şey yaptı ki, gören duyan resmen şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…