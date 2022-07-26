- 26 Tem 2022 - 14:48 G: 26 Tem 2022 - 14:55

Masterchef Danilo Zanna’nın Geçirdiği Kaza Yürekleri Sızlattı! Bir Anda Her Yer Kan İçerisinde Kaldı! Mehmet Şef ve Somer Şef…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın geçirdiği kaza yürekleri sızlattı. Bir anda her yer kan içerisinde kalınca; sağlık ekipleri anında Masterchef stüdyosunu doldurdu! Mehmet Şef ve Somer Şef ise öyle bir şey yaptı ki, gören duyan resmen şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yine heyecan doruklara kadar çıktı. Birbirinden renkli anların yaşandığı Masterchef yarışmasında, yarışmacılar kendilerine şeflere kanıtlamak ve üst tura geçmek için iddialarını ortaya koydular. Şeflerin istediği yemeği yapmaya başlamışlardı. Tam o anlarda yaşanan bir olaysa Danilo Şefin kaza geçirmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Tem 2022 - 14:48 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Somer Şef, Danilo Şefi Yerden Yere Vurdu! Canlı Yayın Falan Demediler; Montajla Bile Kesilmedi! Acun Ilıcalı Görse Şok Olur… mask
Masterchef Somer Şef, Danilo Şefi Yerden Yere Vurdu! Canlı Yayın Falan Demediler; Montajla Bile Kesilmedi! Acun Ilıcalı Görse Şok Olur…
Masterchef Danilo Zanna’nın Annesini Görenler Şok Oldu! “Anasının Kuzusu!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! En Az Oğlu Danilo Zanna Kadar… mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Annesini Görenler Şok Oldu! “Anasının Kuzusu!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! En Az Oğlu Danilo Zanna Kadar…
Masterchef Yapımcısı İrem Kanan’ın Haftalık Maaşı Şok Etti! Şefler En Fazla 60 Bin Lira Alıyordu; Acun Ilıcalı’nın Kankası Maaşıyla Titretti! Meğer… mask
Masterchef Yapımcısı İrem Kanan’ın Haftalık Maaşı Şok Etti! Şefler En Fazla 60 Bin Lira Alıyordu; Acun Ilıcalı’nın Kankası Maaşıyla Titretti! Meğer…
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun Yaşını Duyanın Ağzı Açık Kalıyor! Mehmet Şefle Yaşıt Sanılıyordu! Aralarında Ki Yaş Farkı Dikkat Çekti… “Yok Artık!” mask
Masterchef Somer Sivrioğlu’nun Yaşını Duyanın Ağzı Açık Kalıyor! Mehmet Şefle Yaşıt Sanılıyordu! Aralarında Ki Yaş Farkı Dikkat Çekti… “Yok Artık!”
Masterchef Yarışmacısına Mehmet Şeften Dava Şoku! Alenen Yapınca Sosyal Medya Sallandı… Somer Şef Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Masterchef Yarışmacısına Mehmet Şeften Dava Şoku! Alenen Yapınca Sosyal Medya Sallandı… Somer Şef Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Masterchef Şampiyonu Serhat Yeniden Masterchef’e Geliyor! Bu Kez Somer Şefin Yanına Koltuk Çıkarılacak! Acun Haftalık Maaşını Bile Hesapladı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Şampiyonu Serhat Yeniden Masterchef’e Geliyor! Bu Kez Somer Şefin Yanına Koltuk Çıkarılacak! Acun Haftalık Maaşını Bile Hesapladı! Neler Oluyor?
Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Delirdi! Tezgaha Başını... Yarışmacıya Demediğini Bırakmadı! Kafasını Tezgahlara Vuracaktı Ki… mask
Masterchef Mehmet Şef En Sonunda Delirdi! Tezgaha Başını... Yarışmacıya Demediğini Bırakmadı! Kafasını Tezgahlara Vuracaktı Ki…
Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu! mask
Masterchef’te Görülmemiş Duyulmamış Olay! Şefler Anında Tabağını Elinden Aldı; Apar Topar Evine Gönderildi… “Keşke Gelmeseydim” Dedi, Rezil Rüsva Oldu!
Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı… mask
Survivor Ayşe ve Sevgilisi Masterchef Sergen Arasındaki Yaş Farklı Çok Dikkat Çekti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Yorumlar... “Siz Daha Çocuksunuz! Ne Aşkı…” Ortalık Çok Fena Karıştı…
Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!” mask
Masterchef Danilo Zanna’nın Yarışmadan Kazandığı Para Dudak Uçuklattı! Ne 30 Bin, Ne 40 Bin… “Şefim Yarısını Ver, Kredimi Kapatayım!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Seren Serengil Kalçasına Kadar Açılan Elbisesiyle Şoku Yaşattı! “Frikik Vereceksin Diye Ödüm Koptu! İnce Belli Bardak… 51’lik Serengil… mask
Seren Serengil Kalçasına Kadar Açılan Elbisesiyle Şoku Yaşattı! “Frikik Vereceksin Diye Ödüm Koptu! İnce Belli Bardak… 51’lik Serengil…
Kapıcılar Kralı’nın Kızıl Afetiydi… Son Halini Görenler Şoktan Şoka Girdi! Sevdağ Ferdağ Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Kapıcılar Kralı’nın Kızıl Afetiydi… Son Halini Görenler Şoktan Şoka Girdi! Sevdağ Ferdağ Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Seda Sayan’ın Kan Beynine Sıçradı! “Sen Kimsin Oğlum!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Çağlar Ökten Bile Durduramadı! mask
Seda Sayan’ın Kan Beynine Sıçradı! “Sen Kimsin Oğlum!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Çağlar Ökten Bile Durduramadı!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kıyafeti Çılgına Çevirdi! “Gelin Saçını Başını İyi Yolmamış!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kıyafeti Çılgına Çevirdi! “Gelin Saçını Başını İyi Yolmamış!” Tepkiler Arka Arkaya…
Survivor Ayşe Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Acun Medya’nın Tüm Oyunlarını İfşa Etti; Kamera Arkasında Yaşananlar Şok Etti! mask
Survivor Ayşe Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Acun Medya’nın Tüm Oyunlarını İfşa Etti; Kamera Arkasında Yaşananlar Şok Etti!
Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği Solmaz Çiros Yerinde Duramıyor! Öyle Bir Kalça Dansı Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği Solmaz Çiros Yerinde Duramıyor! Öyle Bir Kalça Dansı Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Neler Oluyor?
Serdar Ortaç Vazgeçti, Artık Bir Önemi Kalmadı! Son Kararıyla Eski Eşini ve Eski Sevgilisini Yerin Dibine Sokacak! “Bundan Sonra…” Dedi ve… mask
Serdar Ortaç Vazgeçti, Artık Bir Önemi Kalmadı! Son Kararıyla Eski Eşini ve Eski Sevgilisini Yerin Dibine Sokacak! “Bundan Sonra…” Dedi ve…
Survivor Adem’den Tansiyon Yükselten Acun Ilıcalı Açıklaması! Silip Atmıştı; Sebebini Açıkladı! “Acun Beni Çürütmeye Çalıştı!” Arkasında Durmayınca… mask
Survivor Adem’den Tansiyon Yükselten Acun Ilıcalı Açıklaması! Silip Atmıştı; Sebebini Açıkladı! “Acun Beni Çürütmeye Çalıştı!” Arkasında Durmayınca…
Barış Arduç’un Kayınvalidesi Dudakları Isırttı! 8 Aylık Hamile Güpse Özay’ın Biricik Annesini Gören Şok İçerisinde Kalıyor! “Vay Be!” mask
Barış Arduç’un Kayınvalidesi Dudakları Isırttı! 8 Aylık Hamile Güpse Özay’ın Biricik Annesini Gören Şok İçerisinde Kalıyor! “Vay Be!”
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Büyük Rest! 1 Milyon Liralık Saatten Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor… mask
Oğuzhan Koç’tan Demet Özdemir’e Büyük Rest! 1 Milyon Liralık Saatten Sonra Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Gören Duyan Mosmor Kesiliyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arka Sokaklar Dizisine Bomba Veda! Görenler Yıkılıp Kaldı; Mesut’tan Sonra… “Artık Ekranlara Gelmese de Olur!” Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar Dizisine Bomba Veda! Görenler Yıkılıp Kaldı; Mesut’tan Sonra… “Artık Ekranlara Gelmese de Olur!” Neler Oluyor?
Seren Serengil Kalçasına Kadar Açılan Elbisesiyle Şoku Yaşattı! “Frikik Vereceksin Diye Ödüm Koptu! İnce Belli Bardak… 51’lik Serengil… mask
Seren Serengil Kalçasına Kadar Açılan Elbisesiyle Şoku Yaşattı! “Frikik Vereceksin Diye Ödüm Koptu! İnce Belli Bardak… 51’lik Serengil…
Kapıcılar Kralı’nın Kızıl Afetiydi… Son Halini Görenler Şoktan Şoka Girdi! Sevdağ Ferdağ Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Kapıcılar Kralı’nın Kızıl Afetiydi… Son Halini Görenler Şoktan Şoka Girdi! Sevdağ Ferdağ Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Seda Sayan’ın Kan Beynine Sıçradı! “Sen Kimsin Oğlum!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Çağlar Ökten Bile Durduramadı! mask
Seda Sayan’ın Kan Beynine Sıçradı! “Sen Kimsin Oğlum!” Açtı Ağzını Yumdu Gözünü; Çağlar Ökten Bile Durduramadı!
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kıyafeti Çılgına Çevirdi! “Gelin Saçını Başını İyi Yolmamış!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun Kıyafeti Çılgına Çevirdi! “Gelin Saçını Başını İyi Yolmamış!” Tepkiler Arka Arkaya…
Survivor Ayşe Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Acun Medya’nın Tüm Oyunlarını İfşa Etti; Kamera Arkasında Yaşananlar Şok Etti! mask
Survivor Ayşe Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Acun Medya’nın Tüm Oyunlarını İfşa Etti; Kamera Arkasında Yaşananlar Şok Etti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL