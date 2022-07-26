Masterchef Danilo Zanna’nın Geçirdiği Kaza Yürekleri Sızlattı! Bir Anda Her Yer Kan İçerisinde Kaldı! Mehmet Şef ve Somer Şef…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna’nın geçirdiği kaza yürekleri sızlattı. Bir anda her yer kan içerisinde kalınca; sağlık ekipleri anında Masterchef stüdyosunu doldurdu! Mehmet Şef ve Somer Şef ise öyle bir şey yaptı ki, gören duyan resmen şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yine heyecan doruklara kadar çıktı. Birbirinden renkli anların yaşandığı Masterchef yarışmasında, yarışmacılar kendilerine şeflere kanıtlamak ve üst tura geçmek için iddialarını ortaya koydular. Şeflerin istediği yemeği yapmaya başlamışlardı. Tam o anlarda yaşanan bir olaysa Danilo Şefin kaza geçirmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.