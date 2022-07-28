Kerem Bürsin İspanya'ya Mı Yerleşiyor? Duyan Hayranları Hüngür Hüngür Ağladı! Türkiye Kariyerini Noktalayıp Gidiyor! O Gerçek Ortaya Çıktı!
Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, bulunduğu birçok başarılı yapım ve yakışıklılığı ile kazandığı hayranlar tarafından çokça sevilmekte. Yakışıklı oyuncunun hayranlarını üzen haber ise herkesi şok etti. Türkiye kariyerini sonlandıracağı ve İspanya’ya yerleşeceği iddia edilmişti. İşte merak edilen o konunun şaşırtan gerçeği.
35 yaşındaki yakışıklı ve başarılı oyuncu Kerem Bürsin son zamanlarda yapımlarından çok Hande Erçel ile olan ilişkisi nedeniyle gündemden düşmemekteydi. Başarılı oyuncu Hande Erçel ile birlikte başrollerini paylaştıkları Sen Çal Kapımı dizisinde buluşan ikili aralarındaki aşk iddiaları ile çok konuşulmuştu. Ancak Son günlerde Kerem Bürsin’in hayranlarını hüzne boğan haber ise magazin medyasını salladı. Genç oyuncunun Türkiye’deki kariyerini noktalayarak sık sık seyahat ettiği İspanya’ya gideceği ve oraya yerleşeceği iddia edilmişti. İddiaların ardından ise yapılan açıklama herkesi şok etti. İşte merak edilen detaylar.
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28 Tem 2022 - 16:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.