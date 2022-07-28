Kerem Bürsin İspanya'ya Mı Yerleşiyor? Duyan Hayranları Hüngür Hüngür Ağladı! Türkiye Kariyerini Noktalayıp Gidiyor! O Gerçek Ortaya Çıktı!

35 yaşındaki yakışıklı ve başarılı oyuncu Kerem Bürsin son zamanlarda yapımlarından çok Hande Erçel ile olan ilişkisi nedeniyle gündemden düşmemekteydi. Başarılı oyuncu Hande Erçel ile birlikte başrollerini paylaştıkları Sen Çal Kapımı dizisinde buluşan ikili aralarındaki aşk iddiaları ile çok konuşulmuştu. Ancak Son günlerde Kerem Bürsin’in hayranlarını hüzne boğan haber ise magazin medyasını salladı. Genç oyuncunun Türkiye’deki kariyerini noktalayarak sık sık seyahat ettiği İspanya’ya gideceği ve oraya yerleşeceği iddia edilmişti. İddiaların ardından ise yapılan açıklama herkesi şok etti. İşte merak edilen detaylar.

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