Seda Sayan, Aşkını Vücuduna Kazımaya Karar Verdi! “60 Yaşında Kadının Yaptığına Bak!” Sırılsıklam Aşktan Ne Yapacağını Şaşırdı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan hakkında bomba bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Aşkını vücuduna kazımayı düşündüğüne dair yorumlar alan Seda Sayan, ağızların açık kalmasına neden oldu! Öyle ki, birçok kişi Seda Sayan’a tepkide bulunarak; “60 yaşındaki kadının yaptığına bak” yorumlarında bulundular! İşte aşktan ne yapacağını şaşıran Seda Sayan’ın son hamlesi…
Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, milyonları şok etmişti. Aralarında 25 yaş farkı bulunması; tepkilere neden olduğu gibi “Aşk yaş dinlemez” yorumlarına da neden olmuştu. Aşklarına son gaz devam eden Seda Sayan ve Çağlar Ökten cephesinden bomba bir iddia gündeme geldi! Peki, Seda Sayan ne yapacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.