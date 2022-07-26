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26 Tem 2022 - 16:30

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Nefes Kesti! Yeşil Mini Elbisesiyle Sere Serpe Uzanıp… “Bir Deri Bir Kemik Kalmışsın! Azıcık Yemek Ye!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, nefesleri kesti! Yeşil renk mini bir elbise giyen Eda Ece, sere serpe uzanıp hayranlarını mest etti. Yasak Elma dizisi devam ederken diyete başlayan Eda Ece’nin son halini görenler ise “Bir deri bir kemik kalmışsın! Azıcık yemek ye” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…