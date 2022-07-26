Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Nefes Kesti! Yeşil Mini Elbisesiyle Sere Serpe Uzanıp… “Bir Deri Bir Kemik Kalmışsın! Azıcık Yemek Ye!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, nefesleri kesti! Yeşil renk mini bir elbise giyen Eda Ece, sere serpe uzanıp hayranlarını mest etti. Yasak Elma dizisi devam ederken diyete başlayan Eda Ece’nin son halini görenler ise “Bir deri bir kemik kalmışsın! Azıcık yemek ye” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yasak Elma dizisinin sezon finali vermesiyle birlikte soluğu Yunanistan’da alan Eda Ece, hayranlarıyla tatil pozlarını paylaşmıştı. Dizisi sezon finali verir vermez imajında değişiklik yapan Eda Ece, saçlarının açık rengini koyulaştırmıştı. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu minili paylaşım, ünlülerin arka arkaya yorum yapmasına neden olmuştu. İşte Eda Ece’den gelen o pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.