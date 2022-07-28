Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları!
Son günlerde Ayçiçek Yağları fiyatlarında alışılmadık etiket fiyatlarının görülmesi ile birlikte vatandaşlar zor durumda kalırken, bir yandan da en uygun ve kaliteli Ayçiçek Yağlarını nereden satın alınabileceklerini araştırıyor. Vatandaşları sevindiren haber ise Carrefoursa’dan geldi. İşte Carrefoursa 26 Temmuz 2022 güncel Ayçiçek Yağı fiyatları.
Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler nedeni ile birçok alanda normalin dışında fiyat etiketleri görülmeye başlandı. Enflasyon ve kurlarda yaşanan sıkıntılar nedeni ile fiyatlar tavan yaparken vatandaşlar Ayçiçek Yağlarını satın alamayacak konuma geldiler. Hal böyle iken yaşanan zamlar sadece Ayçiçek Yağı ile kalmayıp akaryakıttan elektroniğe bir çok alanda vatandaşları en çok üzen durumlardan birisi haline geldi. Bununla birlikte en temel ihtiyaçlardan birisi olan Ayçiçek Yağınında içinde bulunduğu şeker, çay ve un gibi birçok temel mutfak gıdası da çok fazla zamlandı ve vatandaşlar marketlerden elleri boş dönmeye başlandı. Ancak yaşanan zorluklara rağmen Carrefoursa market müşterilerini düşündü ve büyük Ayçiçek Yağı indirimini başlattı. İşte 26 Temmuz 2022 Ayçiçek Yağı fiyatları.
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28 Tem 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.