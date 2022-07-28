Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları!

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler nedeni ile birçok alanda normalin dışında fiyat etiketleri görülmeye başlandı. Enflasyon ve kurlarda yaşanan sıkıntılar nedeni ile fiyatlar tavan yaparken vatandaşlar Ayçiçek Yağlarını satın alamayacak konuma geldiler. Hal böyle iken yaşanan zamlar sadece Ayçiçek Yağı ile kalmayıp akaryakıttan elektroniğe bir çok alanda vatandaşları en çok üzen durumlardan birisi haline geldi. Bununla birlikte en temel ihtiyaçlardan birisi olan Ayçiçek Yağınında içinde bulunduğu şeker, çay ve un gibi birçok temel mutfak gıdası da çok fazla zamlandı ve vatandaşlar marketlerden elleri boş dönmeye başlandı. Ancak yaşanan zorluklara rağmen Carrefoursa market müşterilerini düşündü ve büyük Ayçiçek Yağı indirimini başlattı. İşte 26 Temmuz 2022 Ayçiçek Yağı fiyatları.

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