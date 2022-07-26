- 26 Tem 2022 - 23:28

Carrefoursa Market’ten İnanılmaz İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları!

Son günlerde Ayçiçek Yağları fiyatlarında alışılmadık etiket fiyatlarının görülmesi ile birlikte vatandaşlar zor durumda kalırken, bir yandan da en uygun ve kaliteli Ayçiçek Yağlarını nereden satın alınabileceklerini araştırıyor. Vatandaşları sevindiren haber ise Carrefoursa’dan geldi. İşte Carrefoursa 26 Temmuz 2022 güncel Ayçiçek Yağı fiyatları.

Ülkemizde yaşanan ekonomik problemler nedeni ile birçok alanda normalin dışında fiyat etiketleri görülmeye başlandı. Enflasyon ve kurlarda yaşanan sıkıntılar nedeni ile fiyatlar tavan yaparken vatandaşlar Ayçiçek Yağlarını satın alamayacak konuma geldiler. Hal böyle iken yaşanan zamlar sadece Ayçiçek Yağı ile kalmayıp akaryakıttan elektroniğe bir çok alanda vatandaşları en çok üzen durumlardan birisi haline geldi. Bununla birlikte en temel ihtiyaçlardan birisi olan Ayçiçek Yağınında içinde bulunduğu şeker, çay ve un gibi birçok temel mutfak gıdası da çok fazla zamlandı ve vatandaşlar marketlerden elleri boş dönmeye başlandı. Ancak yaşanan zorluklara rağmen Carrefoursa market müşterilerini düşündü ve büyük Ayçiçek Yağı indirimini başlattı. İşte 26 Temmuz 2022 Ayçiçek Yağı fiyatları.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

26 Tem 2022 - 23:28 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları! mask
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Pirinçten Kırmızı Mercimeğe Gıda Ürünlerinde Dev İndirimli Ürünler! Bu İndirimleri Kaçıranlar Çok Üzülür! mask
Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Pirinçten Kırmızı Mercimeğe Gıda Ürünlerinde Dev İndirimli Ürünler! Bu İndirimleri Kaçıranlar Çok Üzülür!
A101 Bombayı Patlattı! Görenler Gözlerine İnanamıyor! Reeder Cep Telefonları 1499, Reeder Tabletler 999 TL! İnanılmaz İndirimleri Kaçırmayın! mask
A101 Bombayı Patlattı! Görenler Gözlerine İnanamıyor! Reeder Cep Telefonları 1499, Reeder Tabletler 999 TL! İnanılmaz İndirimleri Kaçırmayın!
A101 Markette Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Çay Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 36 TL, Çay 27 TL, Toz Şeker 25 TL! İşte 15 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
A101 Markette Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Toz Şeker, Çay Fiyatları Düştü! Ayçiçek Yağı 36 TL, Çay 27 TL, Toz Şeker 25 TL! İşte 15 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
Tarım Kredi Market’ten Bomba İndirim! 5 Lt TMO Ayçiçek Yağlarında ve Şekerlerde İnanılmaz Fırsat! Görenler Soluğu Tarım Kredi Marketlerde Alıyor! mask
Tarım Kredi Market’ten Bomba İndirim! 5 Lt TMO Ayçiçek Yağlarında ve Şekerlerde İnanılmaz Fırsat! Görenler Soluğu Tarım Kredi Marketlerde Alıyor!
BİM Market’ten Dev Bayram İndirimi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Yarın Fiyatına İndi! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 105 TL’ye Düştü! mask
BİM Market’ten Dev Bayram İndirimi! Ayçiçek Yağı, Çay ve Toz Şeker Yarın Fiyatına İndi! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye, 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 105 TL’ye Düştü!
Tarım Kredi Market’te Tavuk Fiyatları Şok Etti! Pirzola But 56 Lira, Pirinç 27 Lira, Peynir 37 Lira… BİM, ŞOK ve A101 Kepenk Kapatabilir; İndirimin Kralını Yaptı… mask
Tarım Kredi Market’te Tavuk Fiyatları Şok Etti! Pirzola But 56 Lira, Pirinç 27 Lira, Peynir 37 Lira… BİM, ŞOK ve A101 Kepenk Kapatabilir; İndirimin Kralını Yaptı…
Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 165 Liraya Kadar Düştü; Tavuk Bile 44 Lira! Bayram İndirimiyle Ortalığı İnletti… mask
Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı 165 Liraya Kadar Düştü; Tavuk Bile 44 Lira! Bayram İndirimiyle Ortalığı İnletti…
Tarım Kredi Market’ten Son Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi! mask
Tarım Kredi Market’ten Son Bayram İndirimi Başladı! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 56 Lira, Tuvalet Kağıdı 74 Lira… Etiketler Yarıya İndi!
BİM Markette Bayram'a Özel İndirim! Derin Dondurucu, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Emaye Kavurma Tencere Fiyatlarını Görenler İnanamıyor! Koşa Koş BİM’e Gideceksiniz! mask
BİM Markette Bayram'a Özel İndirim! Derin Dondurucu, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Emaye Kavurma Tencere Fiyatlarını Görenler İnanamıyor! Koşa Koş BİM’e Gideceksiniz!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Kerem Bürsin Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlattı! Türkiye Kariyerini Noktalayıp İspanya’ya Yerleşeceği Söylenmişti, Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı! mask
Kerem Bürsin Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlattı! Türkiye Kariyerini Noktalayıp İspanya’ya Yerleşeceği Söylenmişti, Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı!
Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim geldi, Benzin İndirimi De Yolda! Akaryakıt İndirimleri Ne Kadar Olacak? Güncel 26 Temmuz 2022 İl İl Akaryakıt Fiyatları! mask
Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim geldi, Benzin İndirimi De Yolda! Akaryakıt İndirimleri Ne Kadar Olacak? Güncel 26 Temmuz 2022 İl İl Akaryakıt Fiyatları!
İşyerine Gitmeye Son! Artık Evinizde Para Kazanmak Mümkün! Evde Kına Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Kazanmak Mümkün! Kına Paketleme İşi Başvurusu Nasıl Yapılır? Çalışma Şartları Nelerdir? İşte Tüm Detaylar… mask
İşyerine Gitmeye Son! Artık Evinizde Para Kazanmak Mümkün! Evde Kına Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Kazanmak Mümkün! Kına Paketleme İşi Başvurusu Nasıl Yapılır? Çalışma Şartları Nelerdir? İşte Tüm Detaylar…
Türk Telekom Dijital Kartı Pokus’u Duyurdu! Kredi ve Banka Kartlarını Sollayacak Olan Pokus Nedir, Nereden, Nasıl Alınır? Pokus Kart Nerelerde Geçerli Olacak? mask
Türk Telekom Dijital Kartı Pokus’u Duyurdu! Kredi ve Banka Kartlarını Sollayacak Olan Pokus Nedir, Nereden, Nasıl Alınır? Pokus Kart Nerelerde Geçerli Olacak?
Demir ve Çimento Fiyatlarına Zam Mı Geldi! Bugün Demir ve Çimento Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel Demir Ton Fiyatı ve Çimento Torba Fiyatları… mask
Demir ve Çimento Fiyatlarına Zam Mı Geldi! Bugün Demir ve Çimento Fiyatları Ne Kadar? İşte Güncel Demir Ton Fiyatı ve Çimento Torba Fiyatları…
Öğrencilere Büyük Müjde! 1420 Lira SED Yardımı Yapılıyor! İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversitede Okuyan Tüm Öğrenciler Başvuru Yapabilir… mask
Öğrencilere Büyük Müjde! 1420 Lira SED Yardımı Yapılıyor! İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversitede Okuyan Tüm Öğrenciler Başvuru Yapabilir…
Toz Şeker Fiyatlarına Zam Mı Geldi! 1 KG, 5 KG, Toz Şeker Fiyatları Ne Kadar? Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA Güncel Toz Şeker Fiyatları! mask
Toz Şeker Fiyatlarına Zam Mı Geldi! 1 KG, 5 KG, Toz Şeker Fiyatları Ne Kadar? Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA Güncel Toz Şeker Fiyatları!
Türk Traktör’den Çiftçilere Müjde! 250 Bin TL 5 Yıl Vade ile Traktör Satışına Başladı! İşte Türk Traktör Güncel Traktör Fiyatları… mask
Türk Traktör’den Çiftçilere Müjde! 250 Bin TL 5 Yıl Vade ile Traktör Satışına Başladı! İşte Türk Traktör Güncel Traktör Fiyatları…
Sigara Fiyatlarına Tam Tamına 6 TL Rekor Zam Geldi! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 26 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına Tam Tamına 6 TL Rekor Zam Geldi! En Ucuz ve En Pahalı Sigara Fiyatları Dudak Uçuklattı! Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Sigara Kaç Lira Oldu? İşte 26 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları!
Çay Fiyatlarına Bomba İndirim Geldi! 1 KG, 5 KG, Çay Fiyatları Ne Kadar? Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA Güncel Çay Fiyatları! mask
Çay Fiyatlarına Bomba İndirim Geldi! 1 KG, 5 KG, Çay Fiyatları Ne Kadar? Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, BİM, Migros, CarrefourSA Güncel Çay Fiyatları!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fahriye Evcen’in Sütyenli Pozları Tansiyonları Çıkardı! Karnı Burnunda Pozlarıyla Burak Özçvit’i Çıldırttı! “Çeyrek Asırlık Ömrümde Böyle Bir Şey Görmedim!” mask
Fahriye Evcen’in Sütyenli Pozları Tansiyonları Çıkardı! Karnı Burnunda Pozlarıyla Burak Özçvit’i Çıldırttı! “Çeyrek Asırlık Ömrümde Böyle Bir Şey Görmedim!”
Masterchef Mehmet Şefin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki… “Eşin Bu Saatten Sonra Boşansa Haklıdır!” Görenler Şoktan Şoka Giriyor! mask
Masterchef Mehmet Şefin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki… “Eşin Bu Saatten Sonra Boşansa Haklıdır!” Görenler Şoktan Şoka Giriyor!
Gönül Dağı Dizisinin Zeynep’i Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Diziden Sonra Sana Bir Haller Olmuş!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Zeynep’i Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Diziden Sonra Sana Bir Haller Olmuş!”
Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Durmak Nedir Bilmiyor! 1000 Lira Oldu, Olacak! Dolar ve Euro… Son Durum Yatırımcının İçini Kanatıyor! mask
Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Durmak Nedir Bilmiyor! 1000 Lira Oldu, Olacak! Dolar ve Euro… Son Durum Yatırımcının İçini Kanatıyor!
İstenmeyen Tüylerden Kökten Kurtulacaksınız! Sadece 20 Dakika Uygulayacaksınız; Bir Ömür Rahat Olacaksınız! Sadece 3 Malzemeyle Hazırlanıyor! Hemen Deneyin… mask
İstenmeyen Tüylerden Kökten Kurtulacaksınız! Sadece 20 Dakika Uygulayacaksınız; Bir Ömür Rahat Olacaksınız! Sadece 3 Malzemeyle Hazırlanıyor! Hemen Deneyin…
Masterchef Dilara Başaran Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Sergen Özen’i Başkasına Kaptırmıştı; Değişimi Dudak Isırttı! “Mehmet Şef Bile Tanıyamaz!” mask
Masterchef Dilara Başaran Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Sergen Özen’i Başkasına Kaptırmıştı; Değişimi Dudak Isırttı! “Mehmet Şef Bile Tanıyamaz!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL