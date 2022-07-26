Masterchef Somer Şef Düğün Hazırlıklara Başladı! Apar Topar Boşanmış; 18 Yıllık Eşiyle Tüm İlişkisini Koparmıştı… Düğün Davetiyeleri Hazır! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Somer Şef, düğün hazırlıklarına resmen başladı! Apar topar boşanan Somer Şef, 18 yıllık eşinden vazgeçtiği isimle evlilik iddialarına karışınca herkes şok oldu! İkilinin düğün davetiyelerini çıkarttıkları bile gündeme gelince; gören duyan ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri yer alan Somer Sivrioğlu, şok iddialarla gündeme gelmişti. Masterchef yarışmasının editörü olan Pınar Kızılkaya’yla aşk iddialarına evliyken karışan Somer Sivrioğlu, tepkileri arka arkaya almıştı. Pınar Kızılkaya’nın eşi de aşk dedikodularının ortaya çıkmasıyla birlikte apar topar boşanma kararı almışlardı. 18 yıllık eşini Pınar Kızılkaya’yla aldattığı konuşulan Somer Şef, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Şimdiyse yeni sevgilisiyle evleneceği gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.