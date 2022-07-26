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26 Tem 2022 - 16:56

Masterchef Somer Şef Düğün Hazırlıklara Başladı! Apar Topar Boşanmış; 18 Yıllık Eşiyle Tüm İlişkisini Koparmıştı… Düğün Davetiyeleri Hazır! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Somer Şef, düğün hazırlıklarına resmen başladı! Apar topar boşanan Somer Şef, 18 yıllık eşinden vazgeçtiği isimle evlilik iddialarına karışınca herkes şok oldu! İkilinin düğün davetiyelerini çıkarttıkları bile gündeme gelince; gören duyan ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…