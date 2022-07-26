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26 Tem 2022 - 17:28

Gülşen’in İç Çamaşırsız Kıyafeti Olay Yarattı! “Kocan Kızmıyor Mu Bacım?” Karnından Aşağıya Doğru… Alev Alev Yaktı, Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi!

Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle gündem düşmek nedir bilmeyen Gülşen’den iç çamaşırsız pozlar arka arkaya geldi. Takipçilerinden “Kocan kızmıyor mu?” yorumlarını alan Gülşen, karnından aşağıya kadar açılan dekolteli kıyafetiyle akılları başlardan aldı! Ortalığı karın kasları ve fiziğinin kusursuzluğuyla yakıp yıkan Gülşen, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…