Gülşen’in İç Çamaşırsız Kıyafeti Olay Yarattı! “Kocan Kızmıyor Mu Bacım?” Karnından Aşağıya Doğru… Alev Alev Yaktı, Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi!
Hem fiziğiyle hem de güzelliğiyle gündem düşmek nedir bilmeyen Gülşen’den iç çamaşırsız pozlar arka arkaya geldi. Takipçilerinden “Kocan kızmıyor mu?” yorumlarını alan Gülşen, karnından aşağıya kadar açılan dekolteli kıyafetiyle akılları başlardan aldı! Ortalığı karın kasları ve fiziğinin kusursuzluğuyla yakıp yıkan Gülşen, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Giymiş olduğu transparan kıyafetlerle herkesi şok içerisinde bırakan Gülşen, kendisine gelen yorumları umursamadığını dile getirmişti. “Hiçbir sıfatın kölesi değilim” açıklamasında bulunan Gülşen, sosyal medyadan cesur paylaşımlar yapmaya kaldığı yerden devam etmişti. Şimdiyse siyahlar içerisinde bir paylaşımda bulunarak; yine fiziğini konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.