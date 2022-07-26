Masterchef Dilara Başaran Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Sergen Özen’i Başkasına Kaptırmıştı; Değişimi Dudak Isırttı! “Mehmet Şef Bile Tanıyamaz!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan Dilara Başaran, arık bildiğiniz gibi değil! Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Dilara Başaran, Ayşe Yüksel’in aralarına girmesiyle herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Değişimiyle dudakları ısırtan Dilara Başaran’ın son halini görenler ise “Mehmet Şef bile artık tanıyamaz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2021 sezonundan 5. olarak ayrılan Dilara Başaran, Somer Şef tarafından hediye edilen şef ceketini hiçbir zaman giyemediğini dile getirmişti. Masterchef yarışmasının All Star olması durumunda yeniden katılacağını dile getiren Dilara Başaran, son haliyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.