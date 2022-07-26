- 26 Tem 2022 - 17:58 G: 26 Tem 2022 - 18:19

Masterchef Dilara Başaran Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Sergen Özen’i Başkasına Kaptırmıştı; Değişimi Dudak Isırttı! “Mehmet Şef Bile Tanıyamaz!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan Dilara Başaran, arık bildiğiniz gibi değil! Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Dilara Başaran, Ayşe Yüksel’in aralarına girmesiyle herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Değişimiyle dudakları ısırtan Dilara Başaran’ın son halini görenler ise “Mehmet Şef bile artık tanıyamaz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef 2021 sezonundan 5. olarak ayrılan Dilara Başaran, Somer Şef tarafından hediye edilen şef ceketini hiçbir zaman giyemediğini dile getirmişti. Masterchef yarışmasının All Star olması durumunda yeniden katılacağını dile getiren Dilara Başaran, son haliyle ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Tem 2022 - 17:58 Ankara- Yaşam

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