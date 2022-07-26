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26 Tem 2022 - 17:58

Masterchef Dilara Başaran Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Sergen Özen’i Başkasına Kaptırmıştı; Değişimi Dudak Isırttı! “Mehmet Şef Bile Tanıyamaz!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ününe ün katan Dilara Başaran, arık bildiğiniz gibi değil! Sergen Özen’le aşk dedikodularına karışan Dilara Başaran, Ayşe Yüksel’in aralarına girmesiyle herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Değişimiyle dudakları ısırtan Dilara Başaran’ın son halini görenler ise “Mehmet Şef bile artık tanıyamaz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…