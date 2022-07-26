- 26 Tem 2022 - 18:28 G: 26 Tem 2022 - 18:44

İstenmeyen Tüylerden Kökten Kurtulacaksınız! Sadece 20 Dakika Uygulayacaksınız; Bir Ömür Rahat Olacaksınız! Sadece 3 Malzemeyle Hazırlanıyor! Hemen Deneyin…

İstenmeyen tüyler, sadece kadınların değil; aynı zamanda dış görüntüsüne önem gösteren erkeklerinde sorunu. Jilet ve tüy dökücü kremler yüzeysel temizlik yaparken; Ağda, epilasyon ve lazer gibi kökten çözümler bulunuyor ama bunların çoğu zahmetli hatta çoğu aşırı derece acılı… Tüylerinizden kökten kurtulmanın formülü ise çok basit! Sadece 20 dakikada uygulayacağınız bu macun, sizlerin bir ömür rahat olmasına neden olacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

İster sarışın olun ister esmer, “Zaten tüylerim görünmüyor” mantığındaysanız yanılıyorsunuz. Tüyleriniz güneşin teninize vurmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Bu da hem estetik görüntüyü bozuyor; hem de kişisel olarak “Temiz değil” algısını oluşturuyor. Tüylerinizden kurtulmayı kafaya koyduysanız yapmanız gereken şey belli! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Tem 2022 - 18:28 Ankara- Yaşam

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