- 26 Tem 2022 - 18:57 G: 26 Tem 2022 - 19:14

Gönül Dağı Dizisinin Zeynep’i Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Diziden Sonra Sana Bir Haller Olmuş!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri Gönül Dağı’nda Zeynep karakterine hayat veren Güliz Aybay’ın sosyal medya paylaşımları akılları başlardan aldı. Kasığına kadar açılan yırtmaçlı bir elbise giyerek çekici pozlarda bulunan Gönül Dağı dizisinin Zeynep’ine sevenleri ise “Sana diziden sonra bir haller olmuş” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz günlerde ekranlara veda etmişti. Dizide hemşire Elif’in kardeşi Avukat Zeynep karakterine hayat veren Güliz Aybay’ın dizideki duru güzelliği ve cana yakınlığı yürekleri fethetmişti. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları görenler ise resmen cayır cayır yandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Tem 2022 - 18:57 Ankara- Yaşam

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