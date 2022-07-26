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26 Tem 2022 - 18:57

Gönül Dağı Dizisinin Zeynep’i Sosyal Medyada Bambaşka Birisi! Kasığına Kadar Açılan Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Diziden Sonra Sana Bir Haller Olmuş!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri Gönül Dağı’nda Zeynep karakterine hayat veren Güliz Aybay’ın sosyal medya paylaşımları akılları başlardan aldı. Kasığına kadar açılan yırtmaçlı bir elbise giyerek çekici pozlarda bulunan Gönül Dağı dizisinin Zeynep’ine sevenleri ise “Sana diziden sonra bir haller olmuş” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…