- 26 Tem 2022 - 19:24 G: 26 Tem 2022 - 19:44

Masterchef Mehmet Şefin Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki… “Eşin Bu Saatten Sonra Boşansa Haklıdır!” Görenler Şoktan Şoka Giriyor!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Mehmet Yalçınkaya’nın öyle bir görseli ortaya çıktı ki, sosyal medya sallanmaya başlandı! Birçok kişi Mehmet Şefin bu görsellerini eşinin görmesiyle birlikte boşanma kararı bile verebileceğine dair yorumlarda bulundu! Görenlerin şoktan şoka girdiği Mehmet Yalçınkaya’nın o halleri, Masterchef izleyicisinin ağzını açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk bölümünden beri yerini alan Mehmet Yalçınkaya, her paylaşımıyla resmen olay yaratıyor! Agresif ve sinirli yapısından dolayı; yarışmacıların en çok korktuğu isimlerden birisi olan Mehmet Yalçınkaya, duruşuyla da bunu kanıtlıyor. Sert görüntüsünün altında yumuşacık bir kalbe sahip olan Yalçınkaya’nın sosyal medyada yayılan görselleri ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Tem 2022 - 19:24 Ankara- Yaşam

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