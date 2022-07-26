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26 Tem 2022 - 19:55

Fahriye Evcen’in Sütyenli Pozları Tansiyonları Çıkardı! Karnı Burnunda Pozlarıyla Burak Özçvit’i Çıldırttı! “Çeyrek Asırlık Ömrümde Böyle Bir Şey Görmedim!”

En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat vererek yer alan Fahriye Evcen’in sütyenli pozları akılları başlardan aldı götürdü! Tansiyonları yükselten Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozları, Burak Özçivit’in çıldıracağına dair yorumlarına neden oldu! İşte hayranlarından “Çeyrek asırlık ömrümde böyle güzellik görmedim” sözlerini duyan Fahriye Evcen’in çok konuşulan o pozları…