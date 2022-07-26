Fahriye Evcen’in Sütyenli Pozları Tansiyonları Çıkardı! Karnı Burnunda Pozlarıyla Burak Özçvit’i Çıldırttı! “Çeyrek Asırlık Ömrümde Böyle Bir Şey Görmedim!”
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat vererek yer alan Fahriye Evcen’in sütyenli pozları akılları başlardan aldı götürdü! Tansiyonları yükselten Fahriye Evcen’in karnı burnunda pozları, Burak Özçivit’in çıldıracağına dair yorumlarına neden oldu! İşte hayranlarından “Çeyrek asırlık ömrümde böyle güzellik görmedim” sözlerini duyan Fahriye Evcen’in çok konuşulan o pozları…
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden apar topar ayrılan Fahriye Evcen, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Bir anda tüm bağlarını kopararak; sezon finalinde sevenlerine veda eden Fahriye Evcen’in hamile olduğunun ortaya çıkması sosyal medyayı resmen sallamıştı. Şimdilerde 3 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in teknede verdiği sütyenli pozlar nefes kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.