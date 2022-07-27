Altın Fiyatları Tepe Taklak Oldu! Herkes 980 – 990 Lira Sanıyor Ama Asıl Şok Kuyumcularda Yaşanıyor! Öyle Gerçekler Ortaya Çıktı…
Altın fiyatları resmen tepetaklak oldu. Uzun bir süredir düşüşte olan altın; bir anda yükselerek ani bir çıkış yaşadı. 980 lira ve 990 liraya satışı gösterilen altının asıl fiyatı ise İslam Memiş tarafından dile getirildi. Kuyumculara giden vatandaşlar ise resmen büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ulusal ve global olaylardan etkilenen altın, dengeleri alt üst etmişti. Ukrayna ve Rusya savaşından beri sallantıda ilerleyen altın fiyatları geçtiğimiz günlerde 1100 liradan 950 liraya kadar düşmüştü ama son zamanlarda yaşanan gelişmeler altının yükselmesine neden oldu! Peki, altın fiyatları 27 Temmuz’da ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.