- 27 Tem 2022 - 11:17

Altın Fiyatları Tepe Taklak Oldu! Herkes 980 – 990 Lira Sanıyor Ama Asıl Şok Kuyumcularda Yaşanıyor! Öyle Gerçekler Ortaya Çıktı…

Altın fiyatları resmen tepetaklak oldu. Uzun bir süredir düşüşte olan altın; bir anda yükselerek ani bir çıkış yaşadı. 980 lira ve 990 liraya satışı gösterilen altının asıl fiyatı ise İslam Memiş tarafından dile getirildi. Kuyumculara giden vatandaşlar ise resmen büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ulusal ve global olaylardan etkilenen altın, dengeleri alt üst etmişti. Ukrayna ve Rusya savaşından beri sallantıda ilerleyen altın fiyatları geçtiğimiz günlerde 1100 liradan 950 liraya kadar düşmüştü ama son zamanlarda yaşanan gelişmeler altının yükselmesine neden oldu! Peki, altın fiyatları 27 Temmuz’da ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Tem 2022 - 11:17 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Durmak Nedir Bilmiyor! 1000 Lira Oldu, Olacak! Dolar ve Euro… Son Durum Yatırımcının İçini Kanatıyor! mask
Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Durmak Nedir Bilmiyor! 1000 Lira Oldu, Olacak! Dolar ve Euro… Son Durum Yatırımcının İçini Kanatıyor!
Altın Fiyatları Coştukça Coşmaya Başladı! Yer Yerinden Oynayacak; Bundan Sonra Altın Almak Hayal Olacak! Öyle Bir Noktaya Geldi Ki… mask
Altın Fiyatları Coştukça Coşmaya Başladı! Yer Yerinden Oynayacak; Bundan Sonra Altın Almak Hayal Olacak! Öyle Bir Noktaya Geldi Ki…
Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı; Bunun Bir Üstü Yok! Kuyumcudan Eli Boş Çıkan Çıkana… “Allah Yardımcımız Olsun!” Tek Bir Gram Altın… mask
Altın Fiyatları Zirveye Ulaştı; Bunun Bir Üstü Yok! Kuyumcudan Eli Boş Çıkan Çıkana… “Allah Yardımcımız Olsun!” Tek Bir Gram Altın…
Artık Altını Rüyanızda Bile Alamayacaksınız! Öyle Bir Yükseldi Ki, El Kol Tir Tir Titriyor! 1000 Lira Olmasına Ramak Kaldı! Neler Oluyor? mask
Artık Altını Rüyanızda Bile Alamayacaksınız! Öyle Bir Yükseldi Ki, El Kol Tir Tir Titriyor! 1000 Lira Olmasına Ramak Kaldı! Neler Oluyor?
Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL… mask
Altın Fiyatları Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, Artık 970 Liraya Bile Alınmayacak! Tam Tamına 1000 TL…
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Altın Yeniden Şahlandı! Faiz Kararı Sonrası Hemen Yükselişe Geçti! Yatırımcılar Göbek Atarken Borçlular Kara Kara Düşünmeye Başladı. İşte Altının Yükselişte Olan Güncel 22 Temmuz Fiyat Listesi!
Altın Fiyatları Yükselecek Mi, Derken Bomba Çakılma Yaşandı! Yatımcısı Artık Gözyaşlarına Boğulacak; Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil! mask
Altın Fiyatları Yükselecek Mi, Derken Bomba Çakılma Yaşandı! Yatımcısı Artık Gözyaşlarına Boğulacak; Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil!
Altın Fiyatlarında Deprem Üzerine Deprem Oluyor! Son Durum İçler Acısı… Gözyaşları Sel Olup Akıyor! Neler Oldu Neler… mask
Altın Fiyatlarında Deprem Üzerine Deprem Oluyor! Son Durum İçler Acısı… Gözyaşları Sel Olup Akıyor! Neler Oldu Neler…
Altın Fiyatları Kanatlandı Uçmaya Başladı! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, 1000 Lira Olmasına Ramak Var! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Titremeye Başladı! mask
Altın Fiyatları Kanatlandı Uçmaya Başladı! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, 1000 Lira Olmasına Ramak Var! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Titremeye Başladı!
Altın Herkesi Şaşkına Çevirdi! Gram Yükseldi Diğerleri Düştü! Ne Olacak Bu Altının Hali? İşte Kafaları Karıştıran Altının 19 Temmuz 2022 Güncel Fiyatı! mask
Altın Herkesi Şaşkına Çevirdi! Gram Yükseldi Diğerleri Düştü! Ne Olacak Bu Altının Hali? İşte Kafaları Karıştıran Altının 19 Temmuz 2022 Güncel Fiyatı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri mask
Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri
Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Sessiz Sedasız Kalbe Sızan O Burçlar… mask
Yere Bakan Yürek Yakan Burçlar Hangileridir? İşte Sessiz Sedasız Kalbe Sızan O Burçlar…
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü…
Survivor Ayşe Kalçasını Sımsıkı Saran Taytıyla Vücut Şov Yaptı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu, Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Survivor’daki Pasaklı Halinden Eser Yok!” mask
Survivor Ayşe Kalçasını Sımsıkı Saran Taytıyla Vücut Şov Yaptı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu, Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Survivor’daki Pasaklı Halinden Eser Yok!”
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler! mask
Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler!
MasterChef'in 3'lü Jürisinin Aldığı Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor Biliyor Musunuz? Görünce Yok Artık Diyeceksiniz... mask
MasterChef'in 3'lü Jürisinin Aldığı Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor Biliyor Musunuz? Görünce Yok Artık Diyeceksiniz...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL