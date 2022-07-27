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27 Tem 2022 - 11:17

Altın Fiyatları Tepe Taklak Oldu! Herkes 980 – 990 Lira Sanıyor Ama Asıl Şok Kuyumcularda Yaşanıyor! Öyle Gerçekler Ortaya Çıktı…

Altın fiyatları resmen tepetaklak oldu. Uzun bir süredir düşüşte olan altın; bir anda yükselerek ani bir çıkış yaşadı. 980 lira ve 990 liraya satışı gösterilen altının asıl fiyatı ise İslam Memiş tarafından dile getirildi. Kuyumculara giden vatandaşlar ise resmen büyük şoku yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…