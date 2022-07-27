- 27 Tem 2022 - 11:17

Ankara Elektrik Kesintisi! 27 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Ankaralılar yeni bir güne tam 13 ilçelerinde yaşanacak olan elektrik kesintilerinin etkisi altında uyanıyor. Başkent EDAŞ ise, o ilçeleri Ankaralılar için duyurmuş bulunuyor. Peki, 27 Temmuz 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 27 Temmuz 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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27 Tem 2022 - 11:17 - Yaşam

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