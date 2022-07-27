MasterChef'in Jürileri Ne Kadar Maaş Aldığı Merak Uyandırdı! Maaş Miktarı Dudak Uçuklattı? Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef Ne Kadar Kazanıyor? Yok Artık...
TV8 ekranlarının gözdesi MasterChef Türkiye 2022 yarışması, eleme bölümleri ile seyirciyi ekran başına kilitlemeye başladı. İddialı yarışmacılarını bir bir seçmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, bu sezon da en çok jüri üyeleri ile konuşulur hale geldi. Öte yandan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyelerinin aldığı aylık gelir, dudakları resmen uçuklattı. İşte şeflerin aldığı maaşlarla ilgili detaylar...
TV8 ekranlarının gözdesi MasterChef Türkiye 2022 yarışması, eleme bölümleri ile seyirciyi ekran başına kilitlemeye başladı. İddialı yarışmacılarını bir bir seçmeye başlamış olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, bu sezon da en çok jüri üyeleri ile konuşulur hale geldi. Öte yandan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyelerinin aldığı aylık gelir, dudakları resmen uçuklattı! Peki, MasterChef jüri üyeleri ne kadar kazanıyor? MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ne kadar maaş alıyor, aylık kazancı ne? MasterChef Türkiye jüri üyelerine ne kadar ödüyor? İşte, detaylar…
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27 Tem 2022 - 20:00 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.