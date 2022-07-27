- 27 Tem 2022 - 11:17

Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tüm jüri üyeleri resmen dalga konusu oldu! “Acun Ilıcalı size boşuna para veriyor” yorumlarını alan şefler, Masterchef yarışmasını izleyen dikkatli izleyiciler tarafından yerden yere vuruldu! Kısa bir süre önce haftalık 60 bin lira aldıkları ortaya çıkan Masterchef jürilerinin o halleri ise…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci turların yapıldığı Masterchef yarışmasında şeflere kendilerini kanıtlamak isteyen yarışmacılar canla başla savaş vermişti. Sadece 1 ismin üst tura çıktığı görülürken; Masterchef jüri üyeleri ise sosyal medyanın diline düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Tem 2022 - 11:17 Ankara- Yaşam

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