Masterchef Jürileri Rezil Rüsva Oldu! “Acun Boşuna Para Vermiyor Size!” Haftalık 60 Bin Liradan Bahsediliyor Ama… Twitter’ın Diline Düştüler!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te tüm jüri üyeleri resmen dalga konusu oldu! “Acun Ilıcalı size boşuna para veriyor” yorumlarını alan şefler, Masterchef yarışmasını izleyen dikkatli izleyiciler tarafından yerden yere vuruldu! Kısa bir süre önce haftalık 60 bin lira aldıkları ortaya çıkan Masterchef jürilerinin o halleri ise…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İkinci turların yapıldığı Masterchef yarışmasında şeflere kendilerini kanıtlamak isteyen yarışmacılar canla başla savaş vermişti. Sadece 1 ismin üst tura çıktığı görülürken; Masterchef jüri üyeleri ise sosyal medyanın diline düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.