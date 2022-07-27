Tarım Kredi Market’ten Çılgın İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34,90 TL, 46,90 TL, 46,90 TL, 60,90 TL, 121,90 TL'ye Düştü!
Türkiye’nin uygun fiyatlı marketlerinden biri olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, ülkenin dört bir yanında hizmet vermeye başladı. Üreticiden tüketiciye anlayışıyla kaliteli ürünü uygun fiyata satan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftaki indirimlerini kırmızı ve beyaz et üzerine gerçekleştirdi. İşte çılgınca gerçekleşen indirimin detayları...
Türkiye’nin uygun fiyatlı marketlerinden biri olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, ülkenin dört bir yanında hizmet vermeye başladı. Üreticiden tüketiciye anlayışıyla kaliteli ürünü uygun fiyata satan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftaki indirimlerini kırmızı ve beyaz et üzerine gerçekleştirdi. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirim kataloğu yayınlandı mı? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kırmızı et, kuşbaşı et, kavurma et, kıyma, tavuk, sucuk fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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27 Tem 2022 - 10:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.