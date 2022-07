Tarım Kredi Market’ten Çılgın İndirim! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34,90 TL, 46,90 TL, 46,90 TL, 60,90 TL, 121,90 TL'ye Düştü!

Türkiye’nin uygun fiyatlı marketlerinden biri olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, ülkenin dört bir yanında hizmet vermeye başladı. Üreticiden tüketiciye anlayışıyla kaliteli ürünü uygun fiyata satan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftaki indirimlerini kırmızı ve beyaz et üzerine gerçekleştirdi. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketleri bu haftaki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirim kataloğu yayınlandı mı? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kırmızı et, kuşbaşı et, kavurma et, kıyma, tavuk, sucuk fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...