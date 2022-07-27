- 27 Tem 2022 - 14:39

Migros Market’in Kasap Reyonunda Dev İndirim! Kuşbaşı Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Hazır Döner Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 29,90 TL, 32,95 TL, 36,90 TL, 67,90 TL, 120,47 TL'ye Düştü!

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros marketlerinden vatandaşların cebini rahatlatacak indirim hamlesi geldi. Bu haftaki indirim ürünlerini müşterileri için paylaşan Migros marketleri, özellikle kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman Kasap markasının köfteleri ve hazır döner çeşitlerinde adeta rakipsiz fiyatlar açıkladı! İşte Migros Market şarküteri indirimleri ve detaylar...

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros marketlerinden vatandaşların cebini rahatlatacak indirim hamlesi geldi. Bu haftaki indirim ürünlerini müşterileri için paylaşan Migros marketleri, özellikle kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman Kasap markasının köfteleri ve hazır döner çeşitlerinde adeta rakipsiz fiyatlar açıkladı!

Peki, Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Mikroskop indirimlerinde neler var? Migros marketlerinde kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman köfte, hazır döner ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

# kırmızı et, beyaz et, et fiyatları, kırmızı et ne kadar, beyaz et ne kadar, migros, migros aktüel ürünler, Migros indirimleri, migros kırmızı et, migros kırmızı et indirimi, migros kırmızı et fiyatları, migros şarküteri, migros şarküteri fiyatları, Baget Tavuk ne kadar, Tavuk But Izgara ne kadar, Dana Nuar ne kadar, Kıymalık Et ne kadar, Köytav Poşetli Tavuk kaç lira, Poşet But Piliç ne kadar, Dana Kuşbaşılık Et kaç lira, Tavuk Sarma, Tavuk Derili Pirzola fiyatı, Tavuk Fileto fiyatı, Kavurma kg fiyatı, Erpiliç Uçsuz Kanat fiyatı, Kıyma Et kg fiyatı, Gövde Tavuk ne kadar, Dana Sote kg fiyatı, KöyTav Ördek fiyatı, , Tavuk Kanat fiyatı, Tavuk But Kalçalı fiyatı, Tabak Kanat fiyatı, Dana Döş kg fiyatı, Sucuk ne kadar, Erpiliç Donuk Baget fiyatı

27 Tem 2022 - 14:39 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Alçak Saldırı! Türkiye'den Irak'a Nota! mask
Alçak Saldırı! Türkiye'den Irak'a Nota!
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları… mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları…
Tarım Kredi Market’ten Yok Artık Dedirten İNDİRİM! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34,90 TL, 46,90 TL, 46,90 TL, 60,90 TL, 121,90 TL'ye Düştü! mask
Tarım Kredi Market’ten Yok Artık Dedirten İNDİRİM! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34,90 TL, 46,90 TL, 46,90 TL, 60,90 TL, 121,90 TL'ye Düştü!
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba ve Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba ve Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü…
Bağkur - SSK - Memur - Dul ve Yetim Emeklilerine 7.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları... mask
Bağkur - SSK - Memur - Dul ve Yetim Emeklilerine 7.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı! ING, Garanti, TEB, Yapı Kredi, Türkiye Finans ve İş Bankası Güncel 2022 Promosyon Fiyatları...
Türk Telekom'dan Kredi ve Banka Kartlarını Silecek Adım! Türk Telekom Pokus Nedir, Nereden, Nasıl Alınır? Pokus Kart Nerelerde Geçerli Olacak? mask
Türk Telekom'dan Kredi ve Banka Kartlarını Silecek Adım! Türk Telekom Pokus Nedir, Nereden, Nasıl Alınır? Pokus Kart Nerelerde Geçerli Olacak?
Evde Kına Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Kazanmak Mümkün! Kına Paketleme İşi Başvurusu Nasıl Yapılır? Çalışma Şartları Nelerdir? mask
Evde Kına Paketleme İşi Yaparak Ayda 6.000 TL Kazanmak Mümkün! Kına Paketleme İşi Başvurusu Nasıl Yapılır? Çalışma Şartları Nelerdir?
Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri mask
Kavurucu Sıcaklar Yurdu Etkisi Altına Alacak! Çok sayıda il 40 Dereceyi Aşacak! Sıcaklara Karşı Ne Yapmak Gerekir, Hangi Önlemler Alınır? İşte Uzmanların Uyarı ve Tavsiyeleri
Bim Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Tam Tamına Dibi Gördü! Sole ve Biryağ Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu? 34,50 TL, 69 TL, 79 TL, 155 TL’ye Düştü… mask
Bim Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Tam Tamına Dibi Gördü! Sole ve Biryağ Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu? 34,50 TL, 69 TL, 79 TL, 155 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Mısır Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 37,90 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü… mask
Tarım Kredi Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Mısır Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 37,90 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ezel Dizisinin Perde Arkası İlk Kez Ortaya Çıktı! Kenan İmirzalıoğlu Elindeki Silahla… “Hiç Yakışmıyor!” Sosyal Medyanın Diline Düştüler… mask
Ezel Dizisinin Perde Arkası İlk Kez Ortaya Çıktı! Kenan İmirzalıoğlu Elindeki Silahla… “Hiç Yakışmıyor!” Sosyal Medyanın Diline Düştüler…
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları… mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları…
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun Aşkı Kökten Bitti! Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisini Gören Duyan Çılgına Döndü! O İsimle… mask
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun Aşkı Kökten Bitti! Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisini Gören Duyan Çılgına Döndü! O İsimle…
Seda Sayan Aşkından Öldüğü Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kaşla Göz Arasında Paylaştı; Gündeme Oturdu! “Senin Yaşındakiler Diz Ağrısından Yürüyemiyor!” mask
Seda Sayan Aşkından Öldüğü Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kaşla Göz Arasında Paylaştı; Gündeme Oturdu! “Senin Yaşındakiler Diz Ağrısından Yürüyemiyor!”
Ankara'da Bisiklet Yolu Var Mı? Bisiklet Nerede Sürülür? Bisiklet Yolu Ankara’da Nerelerde Var? mask
Ankara'da Bisiklet Yolu Var Mı? Bisiklet Nerede Sürülür? Bisiklet Yolu Ankara’da Nerelerde Var?
İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Çılgına Dönecek! Daha Birkaç Ay Önce Boşanmışlardı; O İsimle Yine Tatile Çıktılar! “İtiraf Edin Aşık Olduğunuzu!” mask
İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Çılgına Dönecek! Daha Birkaç Ay Önce Boşanmışlardı; O İsimle Yine Tatile Çıktılar! “İtiraf Edin Aşık Olduğunuzu!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL