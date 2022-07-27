Migros Market’in Kasap Reyonunda Dev İndirim! Kuşbaşı Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Hazır Döner Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 29,90 TL, 32,95 TL, 36,90 TL, 67,90 TL, 120,47 TL'ye Düştü!
Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros marketlerinden vatandaşların cebini rahatlatacak indirim hamlesi geldi. Bu haftaki indirim ürünlerini müşterileri için paylaşan Migros marketleri, özellikle kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman Kasap markasının köfteleri ve hazır döner çeşitlerinde adeta rakipsiz fiyatlar açıkladı! İşte Migros Market şarküteri indirimleri ve detaylar...
Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros marketlerinden vatandaşların cebini rahatlatacak indirim hamlesi geldi. Bu haftaki indirim ürünlerini müşterileri için paylaşan Migros marketleri, özellikle kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman Kasap markasının köfteleri ve hazır döner çeşitlerinde adeta rakipsiz fiyatlar açıkladı!
Peki, Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Mikroskop indirimlerinde neler var? Migros marketlerinde kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman köfte, hazır döner ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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27 Tem 2022 - 14:39 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.