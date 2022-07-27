- 27 Tem 2022 - 11:09

Migros Market’ten Çılgın Şarküteri İndirimi! Kuşbaşı Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Hazır Döner Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 29,90 TL, 32,95 TL, 36,90 TL, 67,90 TL, 120,47 TL'ye Düştü!

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros marketlerinden vatandaşların cebini rahatlatacak indirim hamlesi geldi. Bu haftaki indirim ürünlerini müşterileri için paylaşan Migros marketleri, özellikle kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman Kasap markasının köfteleri ve hazır döner çeşitlerinde adeta rakipsiz fiyatlar açıkladı! İşte Migros Market şarküteri indirimleri ve detaylar...

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros marketlerinden vatandaşların cebini rahatlatacak indirim hamlesi geldi. Bu haftaki indirim ürünlerini müşterileri için paylaşan Migros marketleri, özellikle kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman Kasap markasının köfteleri ve hazır döner çeşitlerinde adeta rakipsiz fiyatlar açıkladı!

Peki, Migros marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? Mikroskop indirimlerinde neler var? Migros marketlerinde kuşbaşı et, kıyma, tavuk, sucuk, Uzman köfte, hazır döner ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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27 Tem 2022 - 11:09 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Mısır Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 37,90 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü… mask
Tarım Kredi Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Mısır Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 37,90 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market’ten Çılgın İndirimi! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34,90 TL, 46,90 TL, 46,90 TL, 60,90 TL, 121,90 TL'ye Düştü! mask
Tarım Kredi Market’ten Çılgın İndirimi! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34,90 TL, 46,90 TL, 46,90 TL, 60,90 TL, 121,90 TL'ye Düştü!
Bim Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Tam Tamına Dibi Gördü Sole ve Biryağ Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu? 34,50 TL, 69 TL, 79 TL, 155 TL’ye Düştü… mask
Bim Market Ayçiçek Yağı Fiyatları Tam Tamına Dibi Gördü Sole ve Biryağ Ayçiçek Yağı Ne Kadar Oldu? 34,50 TL, 69 TL, 79 TL, 155 TL’ye Düştü…
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü…
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Migros Market’ten Çılgın Şarküteri İndirimi! Kuşbaşı Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Hazır Döner Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 29,90 TL, 32,95 TL, 36,90 TL, 67,90 TL, 120,47 TL'ye Düştü! mask
Migros Market’ten Çılgın Şarküteri İndirimi! Kuşbaşı Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Hazır Döner Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 29,90 TL, 32,95 TL, 36,90 TL, 67,90 TL, 120,47 TL'ye Düştü!
Tarım Kredi Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Mısır Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 37,90 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü… mask
Tarım Kredi Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Mısır Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 37,90 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü…
Aileler Yarışıyor Program Sunucusu Asuman Krause Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Asuman Krause Evli Mi, Aslen Nereli Meğer Mankenlik… mask
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Tarım Kredi Market’ten Çılgın İndirimi! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34,90 TL, 46,90 TL, 46,90 TL, 60,90 TL, 121,90 TL'ye Düştü! mask
Tarım Kredi Market’ten Çılgın İndirimi! Kuşbaşı Et, Kavurma Et, Kıyma, Tavuk, Sucuk Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 34,90 TL, 46,90 TL, 46,90 TL, 60,90 TL, 121,90 TL'ye Düştü!
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A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü…

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