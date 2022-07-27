- 27 Tem 2022 - 11:17

Survivor Ayşe Kalçasını Sımsıkı Saran Taytıyla Vücut Şov Yaptı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu, Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Survivor’daki Pasaklı Halinden Eser Yok!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, Survivor’dan sonra bir değişti bir değişti! Kalçasını sımsıkı saran siyah bir tayt giyerek fizik şov yapan Ayşe Yüksel, yürekleri hop hop hoplattı! Kısa bir süre önce Masterchef Sergen’le isteme ve nişan töreni yaptığı iddia edilen Ayşe Yüksel’in bir de sosyal medyada hamile olduğuna dair yorumlar yapılmaya başlayınca ortalık karışmıştı. Ne evlilik ne hamilelik açıklamasında bulunan Ayşe Yüksel, Instagram’ı salladı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasının Gönüllüler takımında ilk kez görünen Ayşe Yüksel; hem duruşuyla hem de tavrıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Gönüllerde taht kuran Ayşe Yüksel, Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını söylemesine rağmen Acun Ilıcalı’nın ikna çalışmalarına karşılıksız kalamamıştı. Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Tem 2022 - 11:17 Ankara- Yaşam

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