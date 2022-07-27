Tarım Kredi Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Mısır Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 37,90 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü…

Son zamanlarda gerçekleştirdiği indirimler ile vatandaşların ilk tercihi haline gelmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, ekstra yayınladığı indirim kataloğu ile fiyatlarını daha da dibe çekmeye başladı. Bu hafta da indirim kataloğunu yayınlayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, özellikle yağ çeşitlerinde indirime gitti!

Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim var mı? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri fiyatları nasıl, uygun mu? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, zeytinyağı, mısır yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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