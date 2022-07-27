Tarım Kredi Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! TMO Ayçiçek Yağı, Anadolu Ayçiçek Yağı, Mısır Yağı, Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 37,90 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü…
Son zamanlarda gerçekleştirdiği indirimler ile vatandaşların ilk tercihi haline gelmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, ekstra yayınladığı indirim kataloğu ile fiyatlarını daha da dibe çekmeye başladı. Bu hafta da indirim kataloğunu yayınlayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, özellikle yağ çeşitlerinde indirime gitti! Sizde Tarım Kredi Marketlerde gerçekleşen yağ indirimi indirimi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Son zamanlarda gerçekleştirdiği indirimler ile vatandaşların ilk tercihi haline gelmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, ekstra yayınladığı indirim kataloğu ile fiyatlarını daha da dibe çekmeye başladı. Bu hafta da indirim kataloğunu yayınlayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, özellikle yağ çeşitlerinde indirime gitti!
Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim var mı? Tarım Kredi Kooperatifi marketleri fiyatları nasıl, uygun mu? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, zeytinyağı, mısır yağı ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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27 Tem 2022 - 11:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.