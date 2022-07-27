A101 Market Akülü Araba Satışına Başlıyor! Suv 6 V Akülü Araba, 12 V Akülü Araba, Akülü Traktör Fiyatları Ne Kadar? 449 TL, 899 TL,1299 TL, 1999 TL’ye Düştü…
A101’in bu haftaki aktüel ürün kataloğunda yer alan akülü araçlar ise, fiyatlarıyla bir hayli dikkat çekti! Peki, A101 marketlerinde akülü araba var mı, ne kadar? İşte çocukları büyük bir sevince sokacak A101 Akülü Araba satışları ile ilgili detaylar...
Uygun fiyatlı satışları ile dikkat çeken marketlerden biri olan A101, geçtiğimiz yıllarda açtığı şubeleri ile Türkiye’nin her ilçesinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Geniş ürün yelpazesinde oldukça çeşit bulunduran A101 marketleri, indirimli fiyatlarına ek olarak aktüel ürün kataloğu uygulamasına da geçtiğimiz yıllarda başladı. A101’in bu haftaki aktüel ürün kataloğunda yer alan akülü araçlar ise, fiyatlarıyla bir hayli dikkat çekti! Peki, A101 marketlerinde akülü araba var mı, ne kadar? A101 marketleri SUV 6 V akülü araba, 12 V akülü araba, akülü traktör fiyatları ne kadar? A101 marketleri bu haftaki aktüel ürün kataloğunda neler var? İşte, detaylar…
27 Tem 2022 - 11:17 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.