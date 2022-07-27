Yozgatlı Ünlüler Kimlerdir? Yozgatlı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…

Memleket kavramı özellikle Türkiye topraklarında önemli. Nerelisin diye başlayan muhabbetler akıllara getirildiğinde özellikle ünlü isimlerin nereli olduğunu bilme merakı sizi şaşırtmamalı. Bu listede yer alan siyasetçiden futbolcuya; oyuncudan şarkıcıya tüm ünlülerin ortak özelliği ise, Yozgatlı olması! Peki, Yozgatlı ünlüler kimlerdir? Yozgatlı olduğu ortaya çıkan ünlüler hangileri? İşte Yozgatlı olan siyasetçi, sanatçı ve futbolcular...

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