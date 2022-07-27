Yozgatlı Ünlüler Kimlerdir? Yozgatlı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…
Memleket kavramı özellikle Türkiye topraklarında önemli. Nerelisin diye başlayan muhabbetler akıllara getirildiğinde özellikle ünlü isimlerin nereli olduğunu bilme merakı sizi şaşırtmamalı. Bu isimlerden bir çoğu ise Yozgatlı olması ile sevenlerini şaşırtıyor. İşte Yozgatlı olan ünlü isimler...
Memleket kavramı özellikle Türkiye topraklarında önemli. Nerelisin diye başlayan muhabbetler akıllara getirildiğinde özellikle ünlü isimlerin nereli olduğunu bilme merakı sizi şaşırtmamalı. Bu listede yer alan siyasetçiden futbolcuya; oyuncudan şarkıcıya tüm ünlülerin ortak özelliği ise, Yozgatlı olması! Peki, Yozgatlı ünlüler kimlerdir? Yozgatlı olduğu ortaya çıkan ünlüler hangileri? İşte Yozgatlı olan siyasetçi, sanatçı ve futbolcular...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
27 Tem 2022 - 23:20 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.