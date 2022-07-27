Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Daha Birkaç Ay Önce Boşanmışlardı; Kaz Dağlarına Tatile Çıktılar! “İtiraf Edin Aşık Olduğunuzu!”

Çıktıkları tatil ile gündeme damga vuran Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, bir kez daha tatile çıktı. Yeni tatillerinden ilk karelerini paylaşan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un o fotoğrafı sosyal medyayı adeta ele geçirdi! Peki, Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, tatile nereye gitti? Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, ne paylaştı? İşte, detaylar…

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