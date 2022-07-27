- 27 Tem 2022 - 14:14 G: 27 Tem 2022 - 14:25

İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Çılgına Dönecek! Daha Birkaç Ay Önce Boşanmışlardı; O İsimle Yine Tatile Çıktılar! “İtiraf Edin Aşık Olduğunuzu!”

Çıktıkları tatil ile gündeme damga vuran Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, bir kez daha tatile çıktı. Yeni tatillerinden ilk karelerini paylaşan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un o fotoğrafı sosyal medyayı adeta ele geçirdi! İşte magazin dünyasında oldukça ses getiren o fotoğrafın ayrıntıları...

Çıktıkları tatil ile gündeme damga vuran Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, bir kez daha tatile çıktı. Yeni tatillerinden ilk karelerini paylaşan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol’un o fotoğrafı sosyal medyayı adeta ele geçirdi! Peki, Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, tatile nereye gitti? Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, ne paylaştı? İşte, detaylar…

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27 Tem 2022 - 14:14 - Magazin

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