Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun Aşkı Kökten Bitti! Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisini Gören Duyan Çılgına Döndü! O İsimle…

Hem Aşk 101 hem de Yargı dizisinde birbirilerine partnerlik yapan ünlü oyuncular Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, birbirlerine çok yakıştırılıyordu. İki ünlü ismi yakınlaştıranları üzecek bir fotoğraf ortaya çıktı. Kaan Urgancıoğlu, gözlerden uzak tuttuğu aşkı ile geçtiğimiz gün görüntülendi! Peki, Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Zeynep Oymak kimdir? Kaan Urgancıoğlu ile Zeynep Oymak ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…