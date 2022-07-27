Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun Aşkı Kökten Bitti! Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisini Gören Duyan Çılgına Döndü! O İsimle…
Hem Aşk 101 hem de Yargı dizisinde birbirilerine partnerlik yapan ünlü oyuncular Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, birbirlerine çok yakıştırılıyordu. İki ünlü ismi yakınlaştıranları üzecek bir fotoğraf ortaya çıktı. Kaan Urgancıoğlu, gözlerden uzak tuttuğu aşkı ile geçtiğimiz gün görüntülendi! İşte detaylar...
Hem Aşk 101 hem de Yargı dizisinde birbirilerine partnerlik yapan ünlü oyuncular Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz, birbirlerine çok yakıştırılıyordu. İki ünlü ismi yakınlaştıranları üzecek bir fotoğraf ortaya çıktı. Kaan Urgancıoğlu, gözlerden uzak tuttuğu aşkı ile geçtiğimiz gün görüntülendi! Peki, Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Kaan Urgancıoğlu’nun sevgilisi Zeynep Oymak kimdir? Kaan Urgancıoğlu ile Zeynep Oymak ne zamandır birlikte? İşte, detaylar…
27 Tem 2022 - 14:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.