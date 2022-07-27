Seda Sayan Aşkından Öldüğü Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kaşla Göz Arasında Paylaştı; Gündeme Oturdu! “Senin Yaşındakiler Diz Ağrısından Yürüyemiyor!”
Nisan ayının son günlerinde Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, sosyal medya üzerinden sık sık eşine olan aşkını gösteriyor. Gün içerisinde yapmış olduğu tek bir paylaşımsa ortalığı salladı! Aşkından öldüğü eşine yaptığı şeyle herkesi şok içerisinde bırakan Seda Sayan’a tepkiler yığınla geldi. Birçok kişi Seda Sayan’ın bu hamlesine “Senin yaşındakiler dizlerinin ağrısından yürüyemiyor” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kilit sistemli bir yüzük yaptıran Seda Sayan, pırlatasının içine “Sonsuz aşk” yazdırmıştı. Sayan, yüzüğü ve yüzüğün fiyatı hakkında ise “Bu evliliğe sonsuza kadar ‘Evet’ dedim. Sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bir yüzük yaptılar bana. Hayatım boyunca paraya önem vermedim. Fiyatı hiç önemli değil. Çağlar ile mutlu ve huzurlu bir ömre ‘evet’ dedik. Şu anda bunun bedeli, fiyatı yok” açıklamasında bulunarak yüzüğünü göstermişti. Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.