Seda Sayan Aşkından Öldüğü Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kaşla Göz Arasında Paylaştı; Gündeme Oturdu! “Senin Yaşındakiler Diz Ağrısından Yürüyemiyor!”

Kilit sistemli bir yüzük yaptıran Seda Sayan, pırlatasının içine “Sonsuz aşk” yazdırmıştı. Sayan, yüzüğü ve yüzüğün fiyatı hakkında ise “Bu evliliğe sonsuza kadar ‘Evet’ dedim. Sonsuza kadar parmağımdan çıkarmayacağım bir yüzük yaptılar bana. Hayatım boyunca paraya önem vermedim. Fiyatı hiç önemli değil. Çağlar ile mutlu ve huzurlu bir ömre ‘evet’ dedik. Şu anda bunun bedeli, fiyatı yok” açıklamasında bulunarak yüzüğünü göstermişti. Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?

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