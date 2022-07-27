Ezel Dizisinin Perde Arkası İlk Kez Ortaya Çıktı! Kenan İmirzalıoğlu Elindeki Silahla… “Hiç Yakışmıyor!” Sosyal Medyanın Diline Düştüler…

Türkiye’nin unutulmaz yapımları arasındaki yerini almış olan Ezel dizisinin finali 2011 yılında gerçekleşmişti. Aradan geçen 11 yılın ardından Ezel dizisinin setinde kayda alınmış kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Kenan İmirzalıoğlu’nun söyledikleri ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Ezel dizisinin kamera arkası videosunda neler var? Kenan İmirzalıoğlu, Ezel dizisinin kamera arkasında ne yapmış? İşte, detaylar…