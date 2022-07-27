Yüzyılın Aşk Bombası Nesrin Cavadzade’de Patladı! Gökhan Alkan Bön Bön Bakacak; Gözyaşlarına Boğulacak! “Yakın Arkadaşım” Diyordu…

Yasak Elma ve Üç Kuruş dizilerinde aldığı roller ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş olan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda iki yıllık sevgilisi Gökhan Alkan’dan ayrılmıştı. Nesrin Cavadzade’nin yeni bir aşka yelken açtığı ve gönlünü Uraz Kaygılaroğlu’na kaptırdığı iddia edildi. O iddialara her iki isimden de yanıt gecikmedi. Peki, Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu birlikte mi? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan neden ayrıldı? Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşt, detaylar…

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