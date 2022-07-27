Yüzyılın Aşk Bombası Nesrin Cavadzade’de Patladı! Gökhan Alkan Bön Bön Bakacak; Gözyaşlarına Boğulacak! “Yakın Arkadaşım” Diyordu…
Yasak Elma ve Üç Kuruş dizilerinde aldığı roller ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş olan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda iki yıllık sevgilisi Gökhan Alkan’dan ayrılmıştı. Nesrin Cavadzade’nin yeni bir aşka yelken açtığı ve gönlünü Uraz Kaygılaroğlu’na kaptırdığı iddia edildi. İşte detaylar...
Yasak Elma ve Üç Kuruş dizilerinde aldığı roller ile seyircisinin gönlünde taht kurmuş olan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda iki yıllık sevgilisi Gökhan Alkan’dan ayrılmıştı. Nesrin Cavadzade’nin yeni bir aşka yelken açtığı ve gönlünü Uraz Kaygılaroğlu’na kaptırdığı iddia edildi. O iddialara her iki isimden de yanıt gecikmedi. Peki, Nesrin Cavadzade ile Uraz Kaygılaroğlu birlikte mi? Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan neden ayrıldı? Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşt, detaylar…
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27 Tem 2022 - 14:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.