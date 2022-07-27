Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Geçti! Öyle Bir Mayo Giydi Ki… “Şu Kızlarına Çeki Düzen Ver!” İncecik Beliyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı!

Annesi Defne Samyeli kadar dikkat çeken Deren Talu, bir süre önce tatile çıkmıştı. Tatilinden sık sık paylaşım yapan Deren Talu’dan bugün bir poz daha geldi. Ünlü oyuncunun tatilden yayınladığı o yeni pozlara, gelen yorumlar ise, herkesi şaşırttı! Peki, Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ne paylaştı? Deren Talu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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