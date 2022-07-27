Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Geçti! Öyle Bir Mayo Giydi Ki… “Şu Kızlarına Çeki Düzen Ver!” İncecik Beliyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı!
Annesi Defne Samyeli kadar dikkat çeken Deren Talu, bir süre önce tatile çıkmıştı. Tatilinden sık sık paylaşım yapan Deren Talu’dan bugün bir poz daha geldi. Ünlü oyuncunun tatilden yayınladığı o yeni pozlara, gelen yorumlar ise, herkesi şaşırttı! İşte Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan şok paylaşımlar...
Annesi Defne Samyeli kadar dikkat çeken Deren Talu, bir süre önce tatile çıkmıştı. Tatilinden sık sık paylaşım yapan Deren Talu’dan bugün bir poz daha geldi. Ünlü oyuncunun tatilden yayınladığı o yeni pozlara, gelen yorumlar ise, herkesi şaşırttı! Peki, Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ne paylaştı? Deren Talu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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27 Tem 2022 - 14:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.