Alişan Annesini, Yengesini Sildi! Tek Bir Hamlesiyle “Hanımcı” Olduğunu Gösterdi! Demet Akalın’la Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Evliliklerindeki sorunları ardında bırakan Alişan ve Buse Varol çifti, soluğu tatilde aldı. Tatilde arkadaşları Demet Akalın ile buluşan Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni bir paylaşım daha geldi. Demet Akalın ile Alişan ve Buse Varol çiftinin kızları Eliz’in yer aldığı o paylaşımdaki diyalog ise, ağızları açık bıraktı! Peki, Demet Akalın ile Eliz’in videosunda ne var? Demet Akalın ile Alişan ve Buse Varol çiftinin kızları Eliz ne konuştu? İşte, detaylar…

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