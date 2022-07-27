Alişan Annesini, Yengesini Sildi! Tek Bir Hamlesiyle “Hanımcı” Olduğunu Gösterdi! Demet Akalın’la Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Evliliklerindeki sorunları ardında bırakan Alişan ve Buse Varol çifti, soluğu tatilde aldı. Tatilde arkadaşları Demet Akalın ile buluşan Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni bir paylaşım daha geldi. Demet Akalın ile Alişan ve Buse Varol çiftinin kızları Eliz’in yer aldığı o paylaşımdaki diyalog ise, ağızları açık bıraktı! İşte detaylar...
Evliliklerindeki sorunları ardında bırakan Alişan ve Buse Varol çifti, soluğu tatilde aldı. Tatilde arkadaşları Demet Akalın ile buluşan Alişan ve Buse Varol çiftinden yeni bir paylaşım daha geldi. Demet Akalın ile Alişan ve Buse Varol çiftinin kızları Eliz’in yer aldığı o paylaşımdaki diyalog ise, ağızları açık bıraktı! Peki, Demet Akalın ile Eliz’in videosunda ne var? Demet Akalın ile Alişan ve Buse Varol çiftinin kızları Eliz ne konuştu? İşte, detaylar…
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27 Tem 2022 - 15:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.