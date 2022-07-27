- 27 Tem 2022 - 15:12 G: 27 Tem 2022 - 15:16

Arka Sokaklar Zeliş Artık Bildiğini Gibi Değil! Cesur Bikinisiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Hüsnü Çoban Görse Sonu Mezar!”

Bir süredir tatilde olan Arka Sokaklar dizisinin Zeliş’i Yüsra Geyik, tatilden bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Bu kez beyazlar içerisinde poz veren Yüsra Geyik’in o iddialı pozları, kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. İşte Yüsra Geyik'ten tatil pozları...

Bir süredir tatilde olan Arka Sokaklar dizisinin Zeliş’i Yüsra Geyik, tatilden bir paylaşım daha gerçekleştirdi. Bu kez beyazlar içerisinde poz veren Yüsra Geyik’in o iddialı pozları, kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Öte yandan Yüsra Geyik’in o yeni pozlarına gelen yorumlar, bir hayli dikkat çekiciydi. Peki, Yüsra Geyik ne paylaştı? Yüsra Geyik nasıl bir paylaşım yaptı? Yüsra Geyik’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

27 Tem 2022 - 15:12 - Magazin

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