- 27 Tem 2022 - 15:12 G: 27 Tem 2022 - 15:19

Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Dampin Yaptı! Fiyatlar Düştü Tutana Aşk Olsun! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında...

Ülkemizde halkın sevgilisi haline gelmiş marketlerden birisi olan Tarım Kredi Market artan etiket fiyatlarına ve zamlara aldırış etmeden müşterilerini sevindirecek indirimi başlattı. Mutfağın en temel gereksinimlerinden olan bakliyatlar da fiyatları yarıya indirdi. İşte görenlerin ağzını açık bırakan o indirimli ürünler…

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeni ile gıdadan elektroniğe, akaryakıttan giyime kadar birçok alanda etiket fiyatları görenleri hem şaşırtan hem de üzen seviyelere gelmiş bulunmakta. Vatandaşların ise en temel ihtiyaç duyduğu gıda ürünlerindeki zamlar ise insanları zor durumlarda bırakmakta. Yaşanan yüksek zamlar nedeni ile mutfakta kullanılan birçok ürünün fiyatı el yakmakta. Bunların başında Ayçiçek Yağı, çay, şeker, un ve bakliyatlar gelmekte. Tarım Kredi Market’te müşterilerini unutmayarak herkesin alışveriş yapmasını sağlayacak indirimleri bakliyat reyonlarına getirdi. İşte görenlerin çift çift satın aldığı indirimli Tarım Kredi Market bakliyat fiyatları.

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27 Tem 2022 - 15:12 - Yaşam

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