Şeyma Subaşı Yine Zenginliği Seçti! “Bir Daha Asla Olmaz” Diyordu; Yaptı Yapacağını… Öpüşmeli Videosundan Sonra…

Bir küs bir barışık olan ilişkileri ile dikkat çeken Meedo ve Şeyma Subaşı çifti, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Ardından yeniden bir araya geldiği iddia edilen Meedo ve Şeyma Subaşı çiftinden ilk açıklama geçtiğimiz gün paylaştığı öpüşme videosu ile sosyal medyaya damgasını vuran Şeyma Subaşı’ndan geldi. Peki, Meedo ve Şeyma Subaşı çifti barıştı mı? Mohammed Al Saloussi ile Şeyma Subaşı birlikte mi? İşte, detaylar…

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