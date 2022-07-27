Şeyma Subaşı Yine Zenginliği Seçti! “Bir Daha Asla Olmaz” Diyordu; Yaptı Yapacağını… Öpüşmeli Videosundan Sonra…
Bir küs bir barışık olan ilişkileri ile dikkat çeken Meedo ve Şeyma Subaşı çifti, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Ardından yeniden bir araya geldiği iddia edilen Meedo ve Şeyma Subaşı çiftinden ilk açıklama geçtiğimiz gün paylaştığı öpüşme videosu ile sosyal medyaya damgasını vuran Şeyma Subaşı’ndan geldi. İşte o videonun detayları...
Bir küs bir barışık olan ilişkileri ile dikkat çeken Meedo ve Şeyma Subaşı çifti, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. Ardından yeniden bir araya geldiği iddia edilen Meedo ve Şeyma Subaşı çiftinden ilk açıklama geçtiğimiz gün paylaştığı öpüşme videosu ile sosyal medyaya damgasını vuran Şeyma Subaşı’ndan geldi. Peki, Meedo ve Şeyma Subaşı çifti barıştı mı? Mohammed Al Saloussi ile Şeyma Subaşı birlikte mi? İşte, detaylar…
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27 Tem 2022 - 15:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.