Arka Sokaklar Dizisi Komple Yayından Kaldırıldı! Kanal D Cephesinden Büyük Ambargo! O İsmin Diziden Çıkmasının Sonra İşler Arap Saçına Döndü…
Kanal ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Arka Sokaklar dizisinin kökten yayından kaldırıldığına dair iddiaları gündeme gelince sosyal medya resmen sallandı! Kanal D cephesinden gelen bu hamle; ağızların açık kalmasına neden oldu! O ismin diziden çıkmasının ardından işler resmen Arap saçına döndü! Peki, Arka Sokaklar dizisi komple bitiyor mu?
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi, Haziran ayında ekranlara gelmiş ve ekranlara kısa bir ara vermişti. Sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinden vedalarda arka arkaya gelmişti. Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü diziden ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurmuş, arkasından Şevket Çoruh’ta diziden ayrılacağı yönünde iddialarla gündeme gelmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.