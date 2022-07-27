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27 Tem 2022 - 15:23

Arka Sokaklar Dizisi Komple Yayından Kaldırıldı! Kanal D Cephesinden Büyük Ambargo! O İsmin Diziden Çıkmasının Sonra İşler Arap Saçına Döndü…

Kanal ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Arka Sokaklar dizisinin kökten yayından kaldırıldığına dair iddiaları gündeme gelince sosyal medya resmen sallandı! Kanal D cephesinden gelen bu hamle; ağızların açık kalmasına neden oldu! O ismin diziden çıkmasının ardından işler resmen Arap saçına döndü! Peki, Arka Sokaklar dizisi komple bitiyor mu?