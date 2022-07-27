- 27 Tem 2022 - 15:23 G: 27 Tem 2022 - 15:42

Arka Sokaklar Dizisi Komple Yayından Kaldırıldı! Kanal D Cephesinden Büyük Ambargo! O İsmin Diziden Çıkmasının Sonra İşler Arap Saçına Döndü…

Kanal ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Arka Sokaklar dizisinin kökten yayından kaldırıldığına dair iddiaları gündeme gelince sosyal medya resmen sallandı! Kanal D cephesinden gelen bu hamle; ağızların açık kalmasına neden oldu! O ismin diziden çıkmasının ardından işler resmen Arap saçına döndü! Peki, Arka Sokaklar dizisi komple bitiyor mu?

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi, Haziran ayında ekranlara gelmiş ve ekranlara kısa bir ara vermişti. Sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinden vedalarda arka arkaya gelmişti. Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü diziden ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyurmuş, arkasından Şevket Çoruh’ta diziden ayrılacağı yönünde iddialarla gündeme gelmişti. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Tem 2022 - 15:23 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Şeyma Subaşı Yine Zenginliği Seçti! “Bir Daha Asla Olmaz” Diyordu; Yaptı Yapacağını… Öpüşmeli Videosundan Sonra… mask
Şeyma Subaşı Yine Zenginliği Seçti! “Bir Daha Asla Olmaz” Diyordu; Yaptı Yapacağını… Öpüşmeli Videosundan Sonra…
Arka Sokaklar Zeliş Artık Bildiğini Gibi Değil! Cesur Bikinisiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Hüsnü Çoban Görse Sonu Mezar!” mask
Arka Sokaklar Zeliş Artık Bildiğini Gibi Değil! Cesur Bikinisiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Hüsnü Çoban Görse Sonu Mezar!”
Alişan Annesini, Yengesini Sildi! Tek Bir Hamlesiyle “Hanımcı” Olduğunu Gösterdi! Demet Akalın’la Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Alişan Annesini, Yengesini Sildi! Tek Bir Hamlesiyle “Hanımcı” Olduğunu Gösterdi! Demet Akalın’la Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Geçti! Öyle Bir Mayo Giydi Ki… “Şu Kızlarına Çeki Düzen Ver!” İncecik Beliyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! mask
Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Geçti! Öyle Bir Mayo Giydi Ki… “Şu Kızlarına Çeki Düzen Ver!” İncecik Beliyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı!
Ebru Polat’ın Pembe Mayosundan Her Şeyi Belli Oldu! “Boşuna Giymişsin Bacım!” Alev Alev Yaktı, Milyonlar İkiye Ayrıldı… mask
Ebru Polat’ın Pembe Mayosundan Her Şeyi Belli Oldu! “Boşuna Giymişsin Bacım!” Alev Alev Yaktı, Milyonlar İkiye Ayrıldı…
Yüzyılın Aşk Bombası Nesrin Cavadzade’de Patladı! Gökhan Alkan Bön Bön Bakacak; Gözyaşlarına Boğulacak! “Yakın Arkadaşım” Diyordu… mask
Yüzyılın Aşk Bombası Nesrin Cavadzade’de Patladı! Gökhan Alkan Bön Bön Bakacak; Gözyaşlarına Boğulacak! “Yakın Arkadaşım” Diyordu…
Ezel Dizisinin Perde Arkası İlk Kez Ortaya Çıktı! Kenan İmirzalıoğlu Elindeki Silahla… “Hiç Yakışmıyor!” Sosyal Medyanın Diline Düştüler… mask
Ezel Dizisinin Perde Arkası İlk Kez Ortaya Çıktı! Kenan İmirzalıoğlu Elindeki Silahla… “Hiç Yakışmıyor!” Sosyal Medyanın Diline Düştüler…
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun Aşkı Kökten Bitti! Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisini Gören Duyan Çılgına Döndü! O İsimle… mask
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun Aşkı Kökten Bitti! Kaan Urgancıoğlu’nun Sevgilisini Gören Duyan Çılgına Döndü! O İsimle…
Seda Sayan Aşkından Öldüğü Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kaşla Göz Arasında Paylaştı; Gündeme Oturdu! “Senin Yaşındakiler Diz Ağrısından Yürüyemiyor!” mask
Seda Sayan Aşkından Öldüğü Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Kaşla Göz Arasında Paylaştı; Gündeme Oturdu! “Senin Yaşındakiler Diz Ağrısından Yürüyemiyor!”
İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Çılgına Dönecek! Daha Birkaç Ay Önce Boşanmışlardı; O İsimle Yine Tatile Çıktılar! “İtiraf Edin Aşık Olduğunuzu!” mask
İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Çılgına Dönecek! Daha Birkaç Ay Önce Boşanmışlardı; O İsimle Yine Tatile Çıktılar! “İtiraf Edin Aşık Olduğunuzu!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arka Sokaklar Dizisi Komple Yayından Kaldırıldı! Kanal D Cephesinden Büyük Ambargo! O İsmin Diziden Çıkmasının Sonra İşler Arap Saçına Döndü… mask
Arka Sokaklar Dizisi Komple Yayından Kaldırıldı! Kanal D Cephesinden Büyük Ambargo! O İsmin Diziden Çıkmasının Sonra İşler Arap Saçına Döndü…
Şeyma Subaşı Yine Zenginliği Seçti! “Bir Daha Asla Olmaz” Diyordu; Yaptı Yapacağını… Öpüşmeli Videosundan Sonra… mask
Şeyma Subaşı Yine Zenginliği Seçti! “Bir Daha Asla Olmaz” Diyordu; Yaptı Yapacağını… Öpüşmeli Videosundan Sonra…
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Dampin Yaptı! Fiyatlar Düştü Tutana Aşk Olsun! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında... mask
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Dampin Yaptı! Fiyatlar Düştü Tutana Aşk Olsun! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında...
Arka Sokaklar Zeliş Artık Bildiğini Gibi Değil! Cesur Bikinisiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Hüsnü Çoban Görse Sonu Mezar!” mask
Arka Sokaklar Zeliş Artık Bildiğini Gibi Değil! Cesur Bikinisiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Hüsnü Çoban Görse Sonu Mezar!”
Alişan Annesini, Yengesini Sildi! Tek Bir Hamlesiyle “Hanımcı” Olduğunu Gösterdi! Demet Akalın’la Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Alişan Annesini, Yengesini Sildi! Tek Bir Hamlesiyle “Hanımcı” Olduğunu Gösterdi! Demet Akalın’la Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Geçti! Öyle Bir Mayo Giydi Ki… “Şu Kızlarına Çeki Düzen Ver!” İncecik Beliyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! mask
Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Geçti! Öyle Bir Mayo Giydi Ki… “Şu Kızlarına Çeki Düzen Ver!” İncecik Beliyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL