- 30 Tem 2022 - 10:44

Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Bomba İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...

Ülkemizin en popüler market zincirlerinden biri olan Migros, yaptığı indirimler ile hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam ediyor. Yaptığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve bakliyat fiyatlarını resmen yarıya indirdi. İşte inanılmaz Migros bakliyat fiyatları…

Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kurlardaki yükselmeler nedeni ile insan hayatında yer edinmiş birçok üründe yaşanan fiyat yükselmeleri hayli can sıkmakta. Her gün yenisi duyurulan zamlar nedeni ile vatandaşlar sıkıntı çekerken en çok temel ihtiyaç ürünlerine yöneliyor. İnsan hayatının devam ettirilebilmesi için gerekli olan en temel gereksinimlerden olan gıda ürünlerinde yaşanan fiyat yükselişleri de vatandaşları en çok üzen konular arasında. Mutfakta da en çok kullanılan ürünlerden olan Ayçiçek yağı, un, şeker, çay ve bakliyatlar ise en çok ihtiyacı duyulan ve bu nedenle en çok araştırılan konular arasında. Ancak Migros market yaşanan pahalılıklara ve diğer marketlere inat bakliyat ürünlerine inanılmaz indirimler getirildi. İşte merak edilen bakliyat ürünleri ve indirimli fiyatları.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

30 Tem 2022 - 10:44 - Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın! mask
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın!
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi... mask
A101’den Büyük Hafta Sonu İndirimi! Meyve ve Sebze Fiyatları Dip Yaptı! Patates, Soğan, Domates, Muz, Karpuz Fiyatları Düştü! 2,95 TL, 7,90 TL, 6,90 TL'ye Geriledi...
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor. İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler! mask
BİM’de İnanılmaz İndirim! Xiamo Redmi Cep Telefonu 3.099 TL, Dijitsu Televizyonlar 1.999 TL, Tefal Ütü 699 TL! Görenler Duyanlar Koşa Koşa BİM’e Gidiyor. İşte İndirim Yağmuruna Tutulan O Ürünler!
Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları! mask
Carrefoursa Market’ten Dev İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları!
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Görülmemiş İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında... mask
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Görülmemiş İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında...
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları! mask
Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Pirinçten Kırmızı Mercimeğe Gıda Ürünlerinde Dev İndirimli Ürünler! Bu İndirimleri Kaçıranlar Çok Üzülür! mask
Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Pirinçten Kırmızı Mercimeğe Gıda Ürünlerinde Dev İndirimli Ürünler! Bu İndirimleri Kaçıranlar Çok Üzülür!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Tavuk, Sucuk, Uzman Köfte, Şeker Fiyatları Dip Yaptı! Her Şey 10,99 TL, 35,95 TL, 42,75 TL'ye İndirim Geldi!
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
Migros Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Migros Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Et, Kıyma, Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Migros Aktüel Ürün Fiyatları….
30 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
30 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları…. mask
Tarım Kredi Markette Hafta Sonu Dev İndirim! Ayçiçek Yağı, Yumurta, Şeker, Çay, Tavuk da Kampanya! İşte 30-31 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! ABALI Ayçiçek Yağı, SIRMA Ayçiçek Yağı, VERA Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 38,50 TL, 59,50 TL, 74,50 TL, 135 TL’ye Düştü…
Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı 'Resmi'leşti mask
Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı 'Resmi'leşti
HAYDİ 2 Yılda 218 Bin Telefona Yüklendi... mask
HAYDİ 2 Yılda 218 Bin Telefona Yüklendi...
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… ! mask
Tarım Kredi Market Yumurta Fiyatlarını Aşağı Çekti! Türem Yumurta, Organik Yumurta, Karacaköy Yumurta Fiyatları Dev İndirim! 26,95TL, 39,25TL, 41,50 TL, 46,95 TL’ye Düştü… !
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın! mask
ŞOK Market’ten Görenleri Hayrete Düşen İndirim! Altus 5 Çekmeceli Derin Dondurucu 4.099 TL, Awox Barus Su Sebili 1.289 TL! Hafta Sonuna Özel İnanılmaz ŞOK İndirimlerini Kaçırmayın!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL