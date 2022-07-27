- 27 Tem 2022 - 19:50 G: 27 Tem 2022 - 20:48

Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Dev İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...

Ülkemizin en popüler market zincirlerinden biri olan Migros, yaptığı indirimler ile hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam ediyor. Yaptığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve bakliyat fiyatlarını resmen yarıya indirdi. İşte inanılmaz Migros bakliyat fiyatları…

Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kurlardaki yükselmeler nedeni ile insan hayatında yer edinmiş birçok üründe yaşanan fiyat yükselmeleri hayli can sıkmakta. Her gün yenisi duyurulan zamlar nedeni ile vatandaşlar sıkıntı çekerken en çok temel ihtiyaç ürünlerine yöneliyor. İnsan hayatının devam ettirilebilmesi için gerekli olan en temel gereksinimlerden olan gıda ürünlerinde yaşanan fiyat yükselişleri de vatandaşları en çok üzen konular arasında. Mutfakta da en çok kullanılan ürünlerden olan Ayçiçek yağı, un, şeker, çay ve bakliyatlar ise en çok ihtiyacı duyulan ve bu nedenle en çok araştırılan konular arasında. Ancak Migros market yaşanan pahalılıklara ve diğer marketlere inat bakliyat ürünlerine inanılmaz indirimler getirildi. İşte merak edilen bakliyat ürünleri ve indirimli fiyatları.

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27 Tem 2022 - 19:50 - Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Dampin Yaptı! Fiyatlar Düştü Tutana Aşk Olsun! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında...
Migros Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü! mask
Migros Market Zeytinyağı ve Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
Carrefoursa Market’ten İnanılmaz İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları! mask
Carrefoursa Market’ten İnanılmaz İndirim! Ayçiçek Yağlarında Akıl Almaz Fiyatlar! 34.50 TL, 47.90 TL, 56.50 TL’ye Satışa Sunuluyor! İşte 26 Temmuz 2022 Carrefoursa Ayçiçek Yağı Fiyatları!
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Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
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