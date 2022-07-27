Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Dev İndirim! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatlarına Dev İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL'ye düştü...
Ülkemizin en popüler market zincirlerinden biri olan Migros, yaptığı indirimler ile hem çok satmaya hem de çok konuşulmaya devam ediyor. Yaptığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi ve bakliyat fiyatlarını resmen yarıya indirdi. İşte inanılmaz Migros bakliyat fiyatları…
Ülkemizde yaşanan enflasyon ve kurlardaki yükselmeler nedeni ile insan hayatında yer edinmiş birçok üründe yaşanan fiyat yükselmeleri hayli can sıkmakta. Her gün yenisi duyurulan zamlar nedeni ile vatandaşlar sıkıntı çekerken en çok temel ihtiyaç ürünlerine yöneliyor. İnsan hayatının devam ettirilebilmesi için gerekli olan en temel gereksinimlerden olan gıda ürünlerinde yaşanan fiyat yükselişleri de vatandaşları en çok üzen konular arasında. Mutfakta da en çok kullanılan ürünlerden olan Ayçiçek yağı, un, şeker, çay ve bakliyatlar ise en çok ihtiyacı duyulan ve bu nedenle en çok araştırılan konular arasında. Ancak Migros market yaşanan pahalılıklara ve diğer marketlere inat bakliyat ürünlerine inanılmaz indirimler getirildi. İşte merak edilen bakliyat ürünleri ve indirimli fiyatları.
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27 Tem 2022 - 19:50 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.