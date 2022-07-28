Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!

Ülkemizde yaşanan enflasyon artışı ve yükselen kurlar nedeni ile fiyatlarda yaşanan sürekli zamlar vatandaşların gündemindeki en önemli konular arasında yer almakta. Sürekli yükselen fiyatlar nedeni ile vatandaşları son derece üzen gıda ürünleri arasında liste başı olarak gözüken ürünlerden biri de Ayçiçek ve zeytinyağları. Fiyatlarında yaşana inanılmaz yükselişler nedeni ile alışılmış 5 litrelik satışları da azalan sıvıyağlarda 1 veya 3 litrelik satışlar daha da çok tercih edilmekte. Bir dönem stok sıkıntısı da çekilen Ayçiçek ve zeytinyağlarının yakasını şimdi de zamlar bırakmamakta. Zamlarla yükselen fiyatlara inat Migros market indirimi başlattı ve fiyatları yarıya indirdi. İşte merak edilen indirimli Migros Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatları.

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