Migros Market Ayçiçek Yağında Şok İndirim! Orkide Ayçiçek Yağı, Migros Ayçiçek Yağı, Kırlangıç Ayçiçek Yağı, Komili Zeytinyağı Fiyatları Dip Yaptı! 33,90 TL, 68,90 TL, 99,50 TL, 73,50 TL, 110,90 TL’ye Düştü!
Ayçiçek Yağı ve Zeytin Yağlarında yaşanan inanılmaz zamlar sonrasında Migros tüm müşterilerini sevindirecek indirim kararını duyurdu. En çok araştırılan ve gündemden düşmeyen konulardan biri olan sıvı yağlarda ise hem indirimin hem de kalitenin adresi belli oldu. İşte Migros marketlerdeki indirim yağmuruna tutulmuş Ayçiçek Yağı ve Zeytinyağı fiyatları...
Ülkemizde yaşanan enflasyon artışı ve yükselen kurlar nedeni ile fiyatlarda yaşanan sürekli zamlar vatandaşların gündemindeki en önemli konular arasında yer almakta. Sürekli yükselen fiyatlar nedeni ile vatandaşları son derece üzen gıda ürünleri arasında liste başı olarak gözüken ürünlerden biri de Ayçiçek ve zeytinyağları. Fiyatlarında yaşana inanılmaz yükselişler nedeni ile alışılmış 5 litrelik satışları da azalan sıvıyağlarda 1 veya 3 litrelik satışlar daha da çok tercih edilmekte. Bir dönem stok sıkıntısı da çekilen Ayçiçek ve zeytinyağlarının yakasını şimdi de zamlar bırakmamakta. Zamlarla yükselen fiyatlara inat Migros market indirimi başlattı ve fiyatları yarıya indirdi. İşte merak edilen indirimli Migros Ayçiçek ve zeytinyağı fiyatları.
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28 Tem 2022 - 16:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.