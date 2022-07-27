- 27 Tem 2022 - 17:55 G: 27 Tem 2022 - 18:19

Hande Erçel’in Şapkasının Fiyatı Mavi Ekran Verdirdi! “Para Yanlış Kişilerin Elinde!” Ne 6 Bin, Ne 7 Bin… Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!

Son zamanların çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in şapkasının fiyatı resmen mavi ekran verdirdi. “Para yanlış kişilerin elinde” yorumlarına neden olan Hande Erçel, servetini yine konuşturdu! Ne 6 bin lira, ne de 7 bin lira ödeyen Hande Erçel’e yorumlar arka arkaya gelmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel, yaklaşık 10 aydır hiçbir projede yer almamıştı. Disney Plus’la anlaşan Hande Erçel El Turco dizisinde boy göstereceği gündeme gelmişti. Disney Plus’a resti çekip; “Ya Can Yaman’la aynı ücreti alırım, ya da projede olmam” dediği gündeme gelen Hande Erçel, sektörde bir ilke imza atmaya karar vermişti. Gündemi sallayıp geçen Hande Erçel’in para konusuna bu kadar çok önem verdiği bilinirken; tek bir şapka için verdiği para şok içerisinde bıraktı! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Tem 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrıldı Mı? Sezon Finalinde Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Doruk’un Yeni Sevgilisi O İsim Olacak! “Artık İzlenmez!” mask
Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrıldı Mı? Sezon Finalinde Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Doruk’un Yeni Sevgilisi O İsim Olacak! “Artık İzlenmez!”
Şeyma Subaşı Yine Zenginliği Seçti! “Bir Daha Asla Olmaz” Diyordu; Yaptı Yapacağını… Öpüşmeli Videosundan Sonra… mask
Şeyma Subaşı Yine Zenginliği Seçti! “Bir Daha Asla Olmaz” Diyordu; Yaptı Yapacağını… Öpüşmeli Videosundan Sonra…
Arka Sokaklar Dizisi Komple Yayından Kaldırıldı! Kanal D Cephesinden Büyük Ambargo! O İsmin Diziden Çıkmasının Sonra İşler Arap Saçına Döndü… mask
Arka Sokaklar Dizisi Komple Yayından Kaldırıldı! Kanal D Cephesinden Büyük Ambargo! O İsmin Diziden Çıkmasının Sonra İşler Arap Saçına Döndü…
Müge Anlı ve Şevki Sözen Birbirine Girdi! “Ben Senin Bulunduğun Yere Bir Daha Gelmem” Deyince… Her Şey Zehir Zıkkım Oldu! Bundan Sonra… mask
Müge Anlı ve Şevki Sözen Birbirine Girdi! “Ben Senin Bulunduğun Yere Bir Daha Gelmem” Deyince… Her Şey Zehir Zıkkım Oldu! Bundan Sonra…
Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Geçti! Öyle Bir Mayo Giydi Ki… “Şu Kızlarına Çeki Düzen Ver!” İncecik Beliyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı! mask
Defne Samyeli’nin Kızı Annesini Geçti! Öyle Bir Mayo Giydi Ki… “Şu Kızlarına Çeki Düzen Ver!” İncecik Beliyle Kan Ter İçerisinde Bıraktı!
Alişan Annesini, Yengesini Sildi! Tek Bir Hamlesiyle “Hanımcı” Olduğunu Gösterdi! Demet Akalın’la Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Alişan Annesini, Yengesini Sildi! Tek Bir Hamlesiyle “Hanımcı” Olduğunu Gösterdi! Demet Akalın’la Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Arka Sokaklar Zeliş Artık Bildiğini Gibi Değil! Cesur Bikinisiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Hüsnü Çoban Görse Sonu Mezar!” mask
Arka Sokaklar Zeliş Artık Bildiğini Gibi Değil! Cesur Bikinisiyle Dekolte Üzerine Dekolte Verdi! “Hüsnü Çoban Görse Sonu Mezar!”
Ebru Polat’ın Pembe Mayosundan Her Şeyi Belli Oldu! “Boşuna Giymişsin Bacım!” Alev Alev Yaktı, Milyonlar İkiye Ayrıldı… mask
Ebru Polat’ın Pembe Mayosundan Her Şeyi Belli Oldu! “Boşuna Giymişsin Bacım!” Alev Alev Yaktı, Milyonlar İkiye Ayrıldı…
Ezel Dizisinin Perde Arkası İlk Kez Ortaya Çıktı! Kenan İmirzalıoğlu Elindeki Silahla… “Hiç Yakışmıyor!” Sosyal Medyanın Diline Düştüler… mask
Ezel Dizisinin Perde Arkası İlk Kez Ortaya Çıktı! Kenan İmirzalıoğlu Elindeki Silahla… “Hiç Yakışmıyor!” Sosyal Medyanın Diline Düştüler…
Yüzyılın Aşk Bombası Nesrin Cavadzade’de Patladı! Gökhan Alkan Bön Bön Bakacak; Gözyaşlarına Boğulacak! “Yakın Arkadaşım” Diyordu… mask
Yüzyılın Aşk Bombası Nesrin Cavadzade’de Patladı! Gökhan Alkan Bön Bön Bakacak; Gözyaşlarına Boğulacak! “Yakın Arkadaşım” Diyordu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrıldı Mı? Sezon Finalinde Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Doruk’un Yeni Sevgilisi O İsim Olacak! “Artık İzlenmez!” mask
Kardeşlerim Dizisinden Asiye Ayrıldı Mı? Sezon Finalinde Yaşananlar Tüyler Ürpertti! Doruk’un Yeni Sevgilisi O İsim Olacak! “Artık İzlenmez!”
Müge Anlı ve Şevki Sözen Birbirine Girdi! “Ben Senin Bulunduğun Yere Bir Daha Gelmem” Deyince… Her Şey Zehir Zıkkım Oldu! Bundan Sonra… mask
Müge Anlı ve Şevki Sözen Birbirine Girdi! “Ben Senin Bulunduğun Yere Bir Daha Gelmem” Deyince… Her Şey Zehir Zıkkım Oldu! Bundan Sonra…
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Dev İndirim! Fiyatlar Düştü Tutana Aşk Olsun! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL, Altında... mask
Migros Market Bakliyat Ürünlerinde Dev İndirim! Fiyatlar Düştü Tutana Aşk Olsun! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 15,50 TL, 14,95 TL, 21,90 TL, 22,25 TL, Altında...
Arka Sokaklar Dizisi Komple Yayından Kaldırıldı! Kanal D Cephesinden Büyük Ambargo! O İsmin Diziden Çıkmasının Sonra İşler Arap Saçına Döndü… mask
Arka Sokaklar Dizisi Komple Yayından Kaldırıldı! Kanal D Cephesinden Büyük Ambargo! O İsmin Diziden Çıkmasının Sonra İşler Arap Saçına Döndü…
Şeyma Subaşı Yine Zenginliği Seçti! “Bir Daha Asla Olmaz” Diyordu; Yaptı Yapacağını… Öpüşmeli Videosundan Sonra… mask
Şeyma Subaşı Yine Zenginliği Seçti! “Bir Daha Asla Olmaz” Diyordu; Yaptı Yapacağını… Öpüşmeli Videosundan Sonra…
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Dampin Yaptı! Fiyatlar Düştü Tutana Aşk Olsun! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında... mask
Tarım Kredi Market Bakliyat Ürünlerinde Dampin Yaptı! Fiyatlar Düştü Tutana Aşk Olsun! Pirinç, Bulgur, Mercimek Nohut, Fasulye Fiyatları İndirim! Bu hafta Hepsi 11,90 TL, 13,70 TL, 22,90 TL, 25,30 TL Altında...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL