Hande Erçel’in Şapkasının Fiyatı Mavi Ekran Verdirdi! “Para Yanlış Kişilerin Elinde!” Ne 6 Bin, Ne 7 Bin… Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!
Son zamanların çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in şapkasının fiyatı resmen mavi ekran verdirdi. “Para yanlış kişilerin elinde” yorumlarına neden olan Hande Erçel, servetini yine konuşturdu! Ne 6 bin lira, ne de 7 bin lira ödeyen Hande Erçel’e yorumlar arka arkaya gelmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel, yaklaşık 10 aydır hiçbir projede yer almamıştı. Disney Plus’la anlaşan Hande Erçel El Turco dizisinde boy göstereceği gündeme gelmişti. Disney Plus’a resti çekip; “Ya Can Yaman’la aynı ücreti alırım, ya da projede olmam” dediği gündeme gelen Hande Erçel, sektörde bir ilke imza atmaya karar vermişti. Gündemi sallayıp geçen Hande Erçel’in para konusuna bu kadar çok önem verdiği bilinirken; tek bir şapka için verdiği para şok içerisinde bıraktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.