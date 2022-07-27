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27 Tem 2022 - 17:55

Hande Erçel’in Şapkasının Fiyatı Mavi Ekran Verdirdi! “Para Yanlış Kişilerin Elinde!” Ne 6 Bin, Ne 7 Bin… Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!

Son zamanların çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in şapkasının fiyatı resmen mavi ekran verdirdi. “Para yanlış kişilerin elinde” yorumlarına neden olan Hande Erçel, servetini yine konuşturdu! Ne 6 bin lira, ne de 7 bin lira ödeyen Hande Erçel’e yorumlar arka arkaya gelmeye başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…