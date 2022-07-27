Survivor Ayşe’den Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Araç Resmen Perte Çıktı! Sağlık Durumu… “Allah Yardımcısı Olsun!”
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel’den kahreden haber geldi. Trafik kazası geçirdiğini açıklayan Ayşe Yüksel, aracın perte çıktığını da duyurdu! Sağlık durumu merak konusu olan Ayşe Yüksel’e sevenleri ise “Allah yardımcısı olsun” yorumlarında bulundu! Geçirmiş olduğu kazayla yüreklere indiren Yüksel, sevenini de sevmeyenini de şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına 1,5 ay sonra katılan Ayşe Yüksel, sevenlerine mücadelesini kanıtlamıştı. Şampiyon olmak isteyen Yüksel, yarışmadan 4. olarak ayrılmıştı. Survivor 2021 yılında 3. olan Yüksel, yine finale çıkarak Survivor yarışmasını jübile etmişti. Survivor yarışmasından sonra sevdiği isimlerle tatile çıkan Yüksel, kaza geçirdiklerine dair paylaşımda bulunarak herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.