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27 Tem 2022 - 18:28

Survivor Ayşe’den Kahreden Haber Geldi! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Araç Resmen Perte Çıktı! Sağlık Durumu… “Allah Yardımcısı Olsun!”

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel’den kahreden haber geldi. Trafik kazası geçirdiğini açıklayan Ayşe Yüksel, aracın perte çıktığını da duyurdu! Sağlık durumu merak konusu olan Ayşe Yüksel’e sevenleri ise “Allah yardımcısı olsun” yorumlarında bulundu! Geçirmiş olduğu kazayla yüreklere indiren Yüksel, sevenini de sevmeyenini de şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…