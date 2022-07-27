- 27 Tem 2022 - 18:49 G: 27 Tem 2022 - 18:56

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Sokak Ortasında Sütyeniyle… Daracık Pantolonuyla Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki, Ortalık Alev Alev Yandı!

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, fiziğiyle akılları başlardan aldı! Sokak ortasında sütyeniyle poz veren Özgü Kaya, bir bakanı bir daha baktırdı! Daracık bir pantolon giyerek kombinini tamamlayan Özgü Kaya, ortalığın resmen alev alev yanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kimse Bilmez dizisiyle adını duyuran Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisiyle mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Türkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya, sosyal medya üzerinden sütyenli paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Tem 2022 - 18:49 Ankara- Yaşam

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