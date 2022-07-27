Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Sokak Ortasında Sütyeniyle… Daracık Pantolonuyla Fiziğini Öyle Bir Konuşturdu Ki, Ortalık Alev Alev Yandı!
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, fiziğiyle akılları başlardan aldı! Sokak ortasında sütyeniyle poz veren Özgü Kaya, bir bakanı bir daha baktırdı! Daracık bir pantolon giyerek kombinini tamamlayan Özgü Kaya, ortalığın resmen alev alev yanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kimse Bilmez dizisiyle adını duyuran Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisiyle mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Türkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya, sosyal medya üzerinden sütyenli paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.