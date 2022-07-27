Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak En Büyük Hata Yapıldı! Somer Şef, Mehmet Şef Utançtan Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Bakamıyor! 5 Yılın En Büyük Fiyaskosu…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yapılmayacak en büyük hatalardan bir tanesi yapıldı! Somer Şef ve Mehmet Şefin bu olaydan sonra utançtan Acun Ilıcalı’nın bile yüzüne bakamayacağına dair yorumlar yapıldı! 5 yılın en büyük fiyaskosu; Masterchef 2022 sezonunun ikinci turunda yaşanınca seyirciler sosyal medyada öyle yorumlarda bulundu ki, görenler bile şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk turun ardından; ikinci tura geçmeyi hak etmiş olan yarışmacılar şeflere kendilerini ispatlamaya çalışmıştı. 5 yılına giriş yapan Masterchef yarışmasında yaşanan tek bir olay; hem şefleri hem de Masterchef yarışmasını sosyal medyanın diline düşürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.