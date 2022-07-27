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27 Tem 2022 - 19:12

Masterchef Yarışmasında Yapılmayacak En Büyük Hata Yapıldı! Somer Şef, Mehmet Şef Utançtan Acun Ilıcalı’nın Yüzüne Bakamıyor! 5 Yılın En Büyük Fiyaskosu…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yapılmayacak en büyük hatalardan bir tanesi yapıldı! Somer Şef ve Mehmet Şefin bu olaydan sonra utançtan Acun Ilıcalı’nın bile yüzüne bakamayacağına dair yorumlar yapıldı! 5 yılın en büyük fiyaskosu; Masterchef 2022 sezonunun ikinci turunda yaşanınca seyirciler sosyal medyada öyle yorumlarda bulundu ki, görenler bile şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…