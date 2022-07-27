Survivor Sude Yaşadığı “Yasak Aşk” Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki… “Konuşsam Yer Yerinden Oynar!” Aldatma ve İhanet Yorumları Arka Arkaya…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümleri bir anda Sude Burcu, Mert Öcal, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ve yarışmada olmayan Makbule Şakalakoğlu diye inlemeye başlamıştı. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken; Sude Burcu’ya Mert Öcal’ın hayatında Makbule Şakalakoğlu’nun olduğunu dile getirince; Sude Burcu ve Mert Öcal oldukça zor dakikalar yaşamıştı. Survivor yarışmasından sonra ilk kez konuşmalarda bulunan Sude Burcu, öyle şeyler dedi ki..

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