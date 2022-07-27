- 27 Tem 2022 - 19:37 G: 27 Tem 2022 - 20:04

Survivor Sude Yaşadığı “Yasak Aşk” Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki… “Konuşsam Yer Yerinden Oynar!” Aldatma ve İhanet Yorumları Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da yasak aşk dedikodularına karışan Sude Burcu ve Mert Öcal, öyle açıklamalarda bulundu ki, gören duyan şok içerisinde kaldı! “Konuşsam yer yerinden oynar” diyen Sude Burcu, aldatma ve ihanet yorumlarını arka arkaya aldı! Peki, Sude Burcu nasıl bir açıklamada bulundu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümleri bir anda Sude Burcu, Mert Öcal, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ve yarışmada olmayan Makbule Şakalakoğlu diye inlemeye başlamıştı. Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken; Sude Burcu’ya Mert Öcal’ın hayatında Makbule Şakalakoğlu’nun olduğunu dile getirince; Sude Burcu ve Mert Öcal oldukça zor dakikalar yaşamıştı. Survivor yarışmasından sonra ilk kez konuşmalarda bulunan Sude Burcu, öyle şeyler dedi ki..

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27 Tem 2022 - 19:37 Ankara- Yaşam

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