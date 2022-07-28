Acun Ilıcalı’nın Sevgilisine Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Tam Tamına 90 Milyon Dolar Değerinde! “Yakışır!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya’ya aldığı doğum günü hediyesi sonunda ortaya çıktı! Kesenin ağzını açan Acun Ilıcalı’nın tam tamına 90 milyon dolar değerinde bir hediyeyi sevgilisine sunduğu gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şeyma Subaşı’yla yaşadığı 9 yıllık ilişkinin bitimiyle Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya yakınlaşmıştı. İkili sessiz sedasız aşklarını yaşamaya başlamıştı. Şeyma Subaşı’na benzerliğiyle konuşulan Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medyayı sallamıştı. Bir de Şeyma Subaşı’yla aynı gün doğan Ayça Çağla Altunkaya’nın geçtiğimiz günlerde yeni yaşı kutlanmıştı. Acun Ilıcalı’yla yemek masasından bir poz paylaşan Ayça Çağla Altunkaya’nın hediyesi merak konusu olmuştu! Peki, Acun Ilıcalı biricik sevgilisi için nasıl bir hediye aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.