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28 Tem 2022 - 21:36

Acun Ilıcalı’nın Sevgilisine Aldığı Hediyenin Fiyatı Dudak Uçuklattı! Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Tam Tamına 90 Milyon Dolar Değerinde! “Yakışır!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın biricik aşkı Ayça Çağla Altunkaya’ya aldığı doğum günü hediyesi sonunda ortaya çıktı! Kesenin ağzını açan Acun Ilıcalı’nın tam tamına 90 milyon dolar değerinde bir hediyeyi sevgilisine sunduğu gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…