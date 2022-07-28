- 28 Tem 2022 - 16:09

Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 28 Temmuz 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’da devam eden şebeke iyileştirme çalışmalarının ortaya çıkardığı elektrik kesintileri, bugün 7 ilçeyi etkisi altına alıyor. O ilçeler ise, Başkent EDAŞ tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, 28 Temmuz 2022 Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 28 Temmuz 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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28 Tem 2022 - 16:09 - Yaşam

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