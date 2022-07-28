- 28 Tem 2022 - 21:36

Masterchef Yarışmasında O İsimler Rezil Rüsva Oldu! Mehmet Şef Patır Patır Evlerine Gönderdi! “Burada İşiniz Yok” Dedi, Yaka Paça…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bomba patladı! O üç isimde Mehmet Şef tarafından 83 milyon önünde rezil rüsva edildi! Patır patır evlerine gönderilen yarışmacılara şefler resmen “Burada işiniz yok” dedi! Masterchef yarışmasında yaşananlar ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen yarışmada; ikinci turu geçmek isteyen yarışmacılar; şeflerin kendilerine vermiş olduğu yemekleri en iyi şekilde çıkarmaya çalışmışlardı. Kimi yarışmacılar üçüncü tura geçerken; kimisi ise evine gönderilmişti. Yeni bölümde ise şeflerin yarışmacıların tabaklarının bile tadına bakmadığı görüldü! Peki, neler oluyor?

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28 Tem 2022 - 21:36 Ankara- Yaşam

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