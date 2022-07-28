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28 Tem 2022 - 21:36

Masterchef Yarışmasında O İsimler Rezil Rüsva Oldu! Mehmet Şef Patır Patır Evlerine Gönderdi! “Burada İşiniz Yok” Dedi, Yaka Paça…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bomba patladı! O üç isimde Mehmet Şef tarafından 83 milyon önünde rezil rüsva edildi! Patır patır evlerine gönderilen yarışmacılara şefler resmen “Burada işiniz yok” dedi! Masterchef yarışmasında yaşananlar ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…