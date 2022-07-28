Masterchef Yarışmasında O İsimler Rezil Rüsva Oldu! Mehmet Şef Patır Patır Evlerine Gönderdi! “Burada İşiniz Yok” Dedi, Yaka Paça…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük bomba patladı! O üç isimde Mehmet Şef tarafından 83 milyon önünde rezil rüsva edildi! Patır patır evlerine gönderilen yarışmacılara şefler resmen “Burada işiniz yok” dedi! Masterchef yarışmasında yaşananlar ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen yarışmada; ikinci turu geçmek isteyen yarışmacılar; şeflerin kendilerine vermiş olduğu yemekleri en iyi şekilde çıkarmaya çalışmışlardı. Kimi yarışmacılar üçüncü tura geçerken; kimisi ise evine gönderilmişti. Yeni bölümde ise şeflerin yarışmacıların tabaklarının bile tadına bakmadığı görüldü! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.